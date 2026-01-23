ما إن يُعلن عن زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا، حتى تتسمّر عدسات الكاميرات، ويتحلّق الصحافيون مترقّبين، في سباق لالتقاط أي كلمة قد يُدلي بها عند خروجه. فالرئيس بري ليس زائرًا عاديًا. هو لاعب أساسي في الحياة السياسية اللبنانية، ومرجع في إدارة التوازنات الدقيقة، وغالبًا ما تحمل زياراته أهمية بالغة في الكثير من العناوين، ودلالات يُبنى عليها. وفي هذا السياق، أتت زيارة الرئيس بري اليوم الجمعة (23 كانون الثاني 2026) إلى قصر بعبدا، حيث عقد لقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أكّد على إثره أنّ "لقاءاتي مع فخامة الرئيس دائمًا ممتازة"، وهو الجو الذي أكّدت عليه مصادر مطّلعة على اللقاء لموقع "العهد" الإخباري، حيث استعارت من رئيس المجلس صفة "الممتاز" لتصف اللقاء الذي دام لنحو 45 دقيقة تقريبًا.

ولفتت المصادر إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي في سياق اللقاءات الدورية التي تُعقد بين الطرفين والتي تأخّر موعدها نظرًا للضغوط الكبيرة على الرئيسين، مؤكّدة أنّه تخلّل اللقاء عرض عام، فيما كان للأوضاع في الجنوب اللبناني حصّة الأسد من الاجتماع، خصوصًا بعد التصعيد "الإسرائيلي" الأخير، حيث عرض الطرفان الاتصالات الدبلوماسية التي أجرياها من أجل تهدئة الوضع ولجم العدوان "الإسرائيلي".

ووفق المصادر، اتفق الرئيسان خلال اللقاء على ضرورة مساعدة أبناء القرى الحدودية الذين اضطروا مرغمين لترك منازلهم وقراهم خصوصًا القرى الحدودية، حيث طالب الرئيس بري بالإسراع بمساعدة هؤلاء وتقديم الخدمات والعون اللازمين لهم، ووفق المصادر، أبدى الرئيس عون الاستعداد، وقد برز هذا الأمر خلال استقباله وفد القرى الحدودية، ثم أتبع اللقاء مع الرئيس بري باستدعاء رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر وطلب منه الإسراع بتقديم المساعدات والتعجيل في هذا الإطار، وقد وضع حيدر رئيس الجمهورية في أجواء ما أنجز في هذا السياق خصوصًا لجهة المدارس التي تضرّرت.

كما تطرق الرئيسان خلال اللقاء للوضع الأمني من بوابة الأحداث التي تحصل في المنطقة.

الكلام الذي ذكرته المصادر أعلاه، تُعيد تأكيده مصادر أخرى واكبت الزيارة، فتصفها بأكثر من "ممتازة". وفق قناعاتها، يكفي أن يكون ملف "إعادة الإعمار" على رأس المحادثات حتى تكتسب الزيارة أهميتها، وهو أمر شدّد عليه الرئيس بري. كما توضح المصادر أنّ الرئيسين بحثا كيفية التزام "إسرائيل" بالقرار الدولي و"اتفاق" وقف إطلاق النار، وعرضا الاتصالات التي حصلت في هذا السياق.

