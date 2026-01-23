عقد مركز نسيم، بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الإقليمي في منطقة البقاع، مؤتمرهما السنوي الأوّل تحت عنوان "من خيرات البقاع إلى كلّ لبنان"، وذلك في إطار إطلاق وتطوير تطبيق "نتاج" المتخصص في التسويق الإلكتروني للمنتجات الغذائية والحِرفية في المنطقة، بما يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز حضور الإنتاج البقاعي في مختلف الأسواق اللبنانية.

وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق باقة جديدة ومتكاملة من الخدمات التسويقية الرقمية، تشمل الترويج وإدارة المحتوى عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير العمل عبر التطبيق الإلكتروني، بما يواكب متطلبات السوق الحديثة ويسهّل وصول المنتجات إلى المستهلكين في مختلف المناطق.

وتخلّل المؤتمر كلمات رسمية، حيث أكد مدير مركز نسيم حسن رباح أهمية التحول الرقمي في دعم التعاونيات والمنتجين المحليين، مشددًا على التزام المركز بمواكبة المبادرات التي تسهم في تثبيت المنتج البقاعي في السوق وتعزيز قدرته التنافسية.

من جهته، شدّد رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي؛ خضر جعفر على وقوف الاتحاد الدائم إلى جانب تعاونيات المنطقة على اختلاف اختصاصاتها، مؤكدًا العمل على توفير كلّ ما يلزم من دعم وتسهيلات من أجل تطوير القطاع الإنتاجي وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقدّم الدكتور محمد السبلاني كذلك شرحًا مفصّلًا حول خدمات تطبيق "نِتاج" وآلية عمله، موضحًا كيفية استفادة المنتجين والحِرفيين من الأدوات الرقمية المتاحة لعرض منتجاتهم وتسويقها بأسلوب احترافي وآمن.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات البقاعية للوصول إلى مختلف المناطق اللبنانية عبر منصات حديثة تواكب تطوّر السوق ومتطلبات المستهلك.

