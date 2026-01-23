كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد أحمد سلامي في يانوح
2026-01-23 17:02
بالهُتافات المندّدة بأميركا و"إسرائيل" والمتمسّكة بالنهج المقاوم لحماية سيادة لبنان، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد الذي ارتقى فداءً للبنان وشعبه، أحمد حسين سلامي "أبو علي"، بمسيرة حاشدة في بلدة يانوح الجنوبية، تقدّمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

تقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (عج) حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية.

وجابت المسيرة شوارع يانوح وصولًا إلى جبّانتها، حيث أٌقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الذي وُورِي في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء الجنوب يانوح
