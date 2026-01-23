طالب رئيس جمعية قولنا والعمل؛ الشيخ الدكتور أحمد القطان الحكومة اللبنانية الحالية أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة، لأنها دائمًا ما تتحدث عن السيادة.

وقال خلال موقفه السياسي الأسبوعي اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026: "كلنا يرى الأوضاع الصعبة التي وصلنا إليها في بلدنا، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، إذ لا يكفينا الاعتداءات اليومية من العدوّ "الإسرائيلي" وهذا التحريض الكبير علينا وعلى شعبنا وجيشنا ومقاومتنا، إلا أننا نرى التضييق الاقتصادي اليوم، وها نحن على مقربة من إقرار الموازنة في مجلس النواب، ونتمنى على ممثلي الشعب أن تأتي هذه الموازنة لصالح الشعب".

أضاف: "هناك تحديات كبيرة أمام المجلس النيابي والحكومة الحالية التي عليها أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة، لأنها دائمًا ما تتحدث عن السيادة ووجوب أن تكون الدولة هي الحامية لنا ونستظل بظلها، فلا أحد منا إلا ويتمنى أن يعيش في كنف دولة تحمينا وتقف إلى جانبنا، لا أن تتفرج بينما يعتدى علينا دون أن تحرك ساكنًا، مع الأسف الشديد".

وختم الشيخ القطان: "في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نحتاج إلى موازنة وازنة لوزارتي الصحة والتربية والوزارات الخدماتية الأخرى التي ينتفع منها كلّ الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته الطائفية والمذهبية والحزبية".



