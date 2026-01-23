كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الجريح المقاوم
المقال التالي لقاء تضامني في بيروت دعمًا لإيران: تأكيد على مواجهة الاستكبار ونصرة فلسطين

لبنان

القطان: على الحكومة أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة لأنها دائمًا ما تتحدث عن السياد
لبنان

القطان: على الحكومة أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة لأنها دائمًا ما تتحدث عن السياد

2026-01-23 19:28
39

طالب رئيس جمعية قولنا والعمل؛ الشيخ الدكتور أحمد القطان الحكومة اللبنانية الحالية أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة، لأنها دائمًا ما تتحدث عن السيادة. 

وقال خلال موقفه السياسي الأسبوعي اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026: "كلنا يرى الأوضاع الصعبة التي وصلنا إليها في بلدنا، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، إذ لا يكفينا الاعتداءات اليومية من العدوّ "الإسرائيلي" وهذا التحريض الكبير علينا وعلى شعبنا وجيشنا ومقاومتنا، إلا أننا نرى التضييق الاقتصادي اليوم، وها نحن على مقربة من إقرار الموازنة في مجلس النواب، ونتمنى على ممثلي الشعب أن تأتي هذه الموازنة لصالح الشعب".

أضاف: "هناك تحديات كبيرة أمام المجلس النيابي والحكومة الحالية التي عليها أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة، لأنها دائمًا ما تتحدث عن السيادة ووجوب أن تكون الدولة هي الحامية لنا ونستظل بظلها، فلا أحد منا إلا ويتمنى أن يعيش في كنف دولة تحمينا وتقف إلى جانبنا، لا أن تتفرج بينما يعتدى علينا دون أن تحرك ساكنًا، مع الأسف الشديد". 

وختم الشيخ القطان: "في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نحتاج إلى موازنة وازنة لوزارتي الصحة والتربية والوزارات الخدماتية الأخرى التي ينتفع منها كلّ الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته الطائفية والمذهبية والحزبية".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية احمد القطان
إقرأ المزيد
المزيد
لقاء تضامني في بيروت دعمًا لإيران: تأكيد على مواجهة الاستكبار ونصرة فلسطين
لقاء تضامني في بيروت دعمًا لإيران: تأكيد على مواجهة الاستكبار ونصرة فلسطين
لبنان منذ 30 دقيقة
القطان: على الحكومة أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة لأنها دائمًا ما تتحدث عن السياد
القطان: على الحكومة أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة لأنها دائمًا ما تتحدث عن السياد
لبنان منذ 36 دقيقة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد أحمد سلامي في يانوح
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد أحمد سلامي في يانوح
لبنان منذ 3 ساعات
إطلاق المؤتمر السنوي الأوّل لتطبيق
إطلاق المؤتمر السنوي الأوّل لتطبيق "نتاج": من خيرات البقاع إلى كلّ لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
لقاء تضامني في بيروت دعمًا لإيران: تأكيد على مواجهة الاستكبار ونصرة فلسطين
لقاء تضامني في بيروت دعمًا لإيران: تأكيد على مواجهة الاستكبار ونصرة فلسطين
لبنان منذ 30 دقيقة
القطان: على الحكومة أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة لأنها دائمًا ما تتحدث عن السياد
القطان: على الحكومة أن تثبت للبنانيين أولًا أنها دولة لأنها دائمًا ما تتحدث عن السياد
لبنان منذ 36 دقيقة
عندما تُحاكم الكلمة: وقفة تضامنية مع الصحافي حسن عليق
عندما تُحاكم الكلمة: وقفة تضامنية مع الصحافي حسن عليق
خاص العهد منذ 3 ساعات
إطلاق المؤتمر السنوي الأوّل لتطبيق
إطلاق المؤتمر السنوي الأوّل لتطبيق "نتاج": من خيرات البقاع إلى كلّ لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة