وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature أن حجم انبعاثات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي قد يكون أقل بكثير مما أشارت إليه تقديرات سابقة.

وأوضح باحثون من جامعة فيينا، أن الانبعاثات الفعلية للجسيمات البلاستيكية الدقيقة تقل بما يتراوح بين 100 و10 آلاف مرة مقارنة بالتقديرات السابقة التي اعتمدت في معظمها على نماذج تحاكي النشاط البشري أو على بيانات محدودة جغرافيًّا، ما يخفف نسبيًّا من حدة القلق العالمي المتزايد بشأن انتشار هذه الملوثات، دون أن يلغي المخاوف المرتبطة بتأثيراتها الصحية والبيئية.

واعتمدت الدراسة الجديدة على قاعدة بيانات أوسع، إذ جمع الباحثون 2782 قياسًا لتركيزات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من 283 موقعًا حول العالم، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2024، ثمّ قارنوا هذه البيانات بالنماذج المستخدمة سابقاً للوصول إلى تقدير أكثر دقة للبصمة البيئية العالمية لهذه الجسيمات.

وبيّنت النتائج أن المصادر البرية تمثل المسهم الأكبر في انبعاث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى الهواء، بعكس ما كان يُعتقد سابقًا بأن البحار هي المصدر الرئيسي، إذ تسهم اليابسة بنحو 20 ضعفًا من هذه الجسيمات مقارنة بالمحيطات.

وبحسب التقديرات الجديدة، يبلغ إجمالي الانبعاثات السنوية نحو 610 كوادريليون جسيم من اليابسة، مقابل 26 كوادريليون جسيم من المحيطات، ما يعني أن الانبعاثات العالمية لا تزال مرتفعة رغم انخفاضها عن التقديرات السابقة. (كوادريليون = مليون مليار).

وتنشأ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي شظايا متناهية الصغر يتراوح حجمها بين ميكرومتر واحد وخمسة ملليمترات، على اليابسة من تآكل إطارات المركبات ووسادات الفرامل، إضافة إلى تحلل المخلفات البلاستيكية الأكبر حجماً في التربة والمسطحات المائية. أما في المحيطات، فتنتقل هذه الجسيمات إلى الهواء عبر رذاذ البحر الناتج عن تكسر الأمواج.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الجسيمات باتت منتشرة في معظم أنحاء كوكب الأرض، إذ رُصدت في جميع أعماق المحيطات تقريبًا، بما في ذلك قاع خندق ماريانا، أعمق نقطة معروفة في محيطات العالم.

ورغم ذلك، لا يزال الباحثون يواجهون صعوبة في فهم آليات حركة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي، خاصة في ظل التباين الكبير في القياسات المحلية لتركيزاتها من منطقة إلى أخرى.

فعلى الساحل الجنوبي الشرقي للصين، على سبيل المثال، تراوحت القياسات بين 0.004 جسيم لكل متر مكعب و190 جسيمًا لكل متر مكعب، كذلك تفاوتت معدلات ترسب هذه الجسيمات بشكل كبير بين المناطق الحضرية والضواحي.

وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع تصاعد الأدلة العلمية التي تشير إلى أن التعرض لمستويات مرتفعة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة قد يشكّل خطرًا على صحة الإنسان والحيوان.

وأكد الباحثون أن دراستهم تمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالتقديرات السابقة، لكنّها لا تزال تعاني نقصاً في بعض البيانات الأساسية، ولا سيما المتعلّقة بحجم الجسيمات وتوزيعها وخصائصها.

وقالت الدكتورة إيونا إيفانجيلو، المعدة الرئيسية للدراسة، إن انخفاض الانبعاثات لا يعني بالضرورة انخفاض المخاطر الصحية، موضحة أن التأثيرات المحتملة تعتمد على حجم الجسيمات وشكلها والمواد المضافة أو الملوثات العالقة بها، إضافة إلى مدة التعرض لها.

