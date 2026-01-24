كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
انهيار مبنى سكني في القبة وعمليات الإنقاذ متواصلة
لبنان

انهيار مبنى سكني في القبة وعمليات الإنقاذ متواصلة

2026-01-24 08:49
الرئيس عون طلب من الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية العمل على رفع الأنقاض وإنقاذ السكان
شهدت منطقة القبة شارع الجديد في مدينة طرابلس حادثة انهيار مبنى سكني، أدى إلى احتجاز عدد من أفراد عائلة تحت الأنقاض، وبعد نحو أربع ساعات من العمل المتواصل تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة حيّة من تحت الركام وتم نقلها إلى المستشفى، في وقت لا تزال عمليات البحث مستمرة لإنقاذ أفراد عائلة آل مير.

وتواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني جهودها بشكل مكثّف بعد اتخاذ إجراءات لتأمين محيط المبنى المنهار، حيث تم استقدام معدات وآليات متخصصة إضافية للمساعدة في رفع الأنقاض وتسريع عمليات البحث.

الرئيس عون

إلى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حادثة انهيار المبنى السكني فجر اليوم، وطلب من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية، ولا سيما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس، العمل على رفع الأنقاض وإنقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة. 

كما طلب فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى سقوط المبنى لتحديد المسؤوليات.

لبنان طرابلس جوزاف عون
