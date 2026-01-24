كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تظاهرات في كراكاس تطالب بالإفراج عن مادورو وزوجته ودعوات لحراك عالمي
عربي ودولي

تظاهرات في كراكاس تطالب بالإفراج عن مادورو وزوجته ودعوات لحراك عالمي

2026-01-24 10:00
آلاف الفنزويليين يتظاهرون في كراكاس مطالبين بالإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وسط دعوات لحراك عالمي للضغط على الولايات المتحدة.
76

تظاهر آلاف الفنزويليين، أمس الجمعة (23 كانون الثاني/ يناير 2026)، وسط العاصمة كراكاس مطالبين بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المختطف من قبل الولايات المتحدة الأميركية نيكولاس مادورو وزوجته، مشددين على أنّ احتجازه مجحف ومخالف للقانون.

ورفع المتظاهرون لافتة ضخمة قرب ساحة أولياري في وسط كراكاس كُتب عليها "نريد عودتهما"، في إشارة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، في تصريحاتٍ بثّها التلفزيون الرسمي، إنّ "أعظم انتصار لنا هذه الأيام سيتمثل في عودة الرئيس مادورو وسيليا".

ابن مادورو يدعو لحراكٍ عالمي للإفراج عن مادورو

وفي سياق متصل، دعا ابن الرئيس مادورو النائب نيكولاس إرنستو مادورو غيرا إلى حشدٍ جماهيري واسع النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى من العالم في الثالث من شباط/فبراير القادم، بهدف مطالبة البيت الأبيض بالإفراج عن الرئيس مادورو وزوجته.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لتنسيق جهود عالمية للتضامن مع الزعيم الفنزويلي والمطالبة بالإفراج عنه.

وخلال كلمته، صرّح مادورو غيرا بأنّ العدوان الأميركي على فنزويلا يبعث برسالة مفادها أنّ الولايات المتحدة قادرة على فرض أيديولوجيتها الفاشية بالقوّة، محذرًا من أنّ "العالم يشهد عملية خصخصة للقانون الدولي".

وفي الـ3 من الشهر الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأميركية عدوانًا، على العاصمة الفنزويلية كراكاس ومناطق أخرى مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما جرى اختطاف الرئيس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى نيويورك.

وتُخضع الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي المختطف، للمحاكمة، أمام قاضٍ في المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك.

