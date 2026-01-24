كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تقرير "إسرائيلي" يوثّق انتهاكات وتعذيبًا ممنهجًا بحق الأسرى الفلسطينيين

2026-01-24 10:09
"بتسيلم": اعتداءات جنسية وتجويع ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "بتسيلم الإسرائيلية" وهي منظمة تعرّف عن نفسها بالـ"حقوقية" عن شهادات لأسرى فلسطينيين محرّرين، توثق تعرضهم لاعتداءات "جنسية" ممنهجة وتهديدات ذات طابع "جنسي"، إلى جانب ممارسات عنف قاسية داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وبيّن التقرير أنّ الأسرى تعرضوا للضرب المبرح والإذلال خلال فترات التحقيق والاحتجاز، ما أدى في بعض الحالات إلى إصابات خطيرة وحروق ناجمة عن الإيذاء الجسدي المتعمد.

وسلط التقرير الضوء على اتباع سياسة تجويع متعمدة بحق الأسرى، من خلال تقنين شديد في كميات الطعام والمياه، حيث يقتصر الغذاء أحيانًا على خبز فاسد وخيار، مع السماح بزجاجة ماء واحدة فقط يوميًا.

وأشار كذلك إلى حرمان الأسرى من العلاج الطبي والرعاية الصحية، إضافة إلى ظروف معيشية قاسية شملت نقص المياه وغياب الحد الأدنى من متطلبات النظافة.

وفي السياق نفسه، أكد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تعذيب ممنهجة تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال، ووقف الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية اللازمة للأسرى.

وتواجه سجون الاحتلال "الإسرائيلي" انتقادات حقوقية متكرّرة على خلفية الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث توثق تقارير متواصلة استخدام الإذلال الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والعلاج، بما يشكّل خرقًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

