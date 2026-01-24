كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وقف إطلاق النار في غزة: قصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق شرق القطاع 
وقف إطلاق النار في غزة: قصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق شرق القطاع 

2026-01-24 10:42
64

في اليوم  ١٠٦ من "اتفاق" وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة خلال ٢٤ ساعة.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات في مناطق شرق مدينة غزة ناتجه عن قيام الجيش "الإسرائيلي" بنسف منازل ومنشآت في المنطقة الصفراء.

وأصيب فلسطيني برصاص الجيش "الإسرائيلي" في محيط عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار بشكل مكثف شرقي خان يونس، فيما واصلت الزوارق إطلاق النار غربي المدينة.

كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ الإعلان عن "اتفاق" وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٤٧٧، إضافة إلى ١٣٠١ مصاب، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال ٧١٣ شهيدًا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى ٧١٥٦٢ والمصابين إلى ١٧١٣٧٩.

