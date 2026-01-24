يواصل العدوّ الصهيوني إضافة اعتداءات جديدة إلى سجل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا في ذلك إلى ركون الدولة اللبنانية إلى "الدبلوماسية" في مواجهة الاستباحة "الإسرائيلية" المستمرة للسيادة الوطنية، وإلى رعاية أميركية كاملة لعربدته في لبنان والمنطقة.

وآخر ما سجّل في هذا السياق، إلقاء محلقة معادية قنبلة صوتية بالقرب من آلية "بيك آب" في منطقة المحافر بين بلدتي بليدا وعيترون، كما ألقت مسيّرة "إسرائيلية" فجر اليوم السبت (24 كانون الثاني/ يناير 2026)، ثلاث دفعات من عبوات متفجرة على أحد المباني في بلدة بليدا الحدودية.

وقد سبق ذلك إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" عبوة متفجرة على منزل في بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى تضرّر عدد من المنازل المأهولة في محيطه، كما ألقت مسيّرة مماثلة قنبلة صوتية في محيط نقطة تموضع للجيش اللبناني في "خلة المحافر" جنوبي بلدة عديسة.

وفي تطوّر آخر، استهدفت مدفعية العدوّ أمس الجمعة، محيط جبل بلاط مقابل الصالحاني في القطاع الغربي، بالتزامن مع إطلاق قذائف ضوئية في أجواء المنطقة.

وفي بلدة مركبا، ألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على عمال كانوا يجمعون الحديد، فيما تعرضت أطراف بلدة عيترون إلى رشقات رشاشة مصدرها موقع الاحتلال المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في جبل الباط.

وفي البقاع، استهدف الطيران المسيّر "الإسرائيلي" صباح أمس الجمعة سيارة على طريق رياق - بعلبك، كما أصاب صاروخ آخر مبنى في دورس بالقرب من مستشفى دار الأمل من دون تسجيل إصابات.

وفي الخروق الجوية للسيادة اللبنانية، حلّق الطيران المسيّر المعادي على علو منخفض في أجواء مدينة بنت جبيل وعدة بلدات جنوبية، لا سيما جبشيت والقصيبة وعبا وعيناثا وكونين وعلما الشعب والضهيرة ويارين.

الكلمات المفتاحية