موقع العهد الاخباري

يوم الجريح المقاوم
الشيخ الخطيب تفقد قرى الجنوب المتضرّرة: سندافع عن أنفسنا إن لم تدافع الدولة عنا
2026-01-24 13:16
قام نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، على رأس وفدٍ من المجلس، بجولة تفقدية شملت عددًا من القرى والبلدات الجنوبية التي استهدفها العدوان "الإسرائيلي" الأخير، للاطلاع على حجم الأضرار ولقاء الأهالي والفعاليات المحلية.

وانطلقت الجولة صباح اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026)، حيث زار الشيخ الخطيب بلدتي الخرايب، وأنصار، ثم بلدة قناريت.

وفي تصريح له من بلدة أنصار، حيا سماحته أهالي أنصار، معربًا عن تضامنه معهم، متوجهًا لهم بالقول: "لا تحزنوا أنتم تسجلون تاريخًا جديدًا".

وتابع سماحته: "لن يبتسم لبنان وجنوبه متألمًا"، مردفًا: "نحن نتألم من أجل لبنان، نريد أن يقف اللبنانيون مع أنفسهم، حينما يقفون مع الجنوب اللبناني الذي هو جزء من هذا الوطن، وشعبه جزء من الشعب".

وأكد أن العدو "الإسرائيلي" لن يستطيع أن ينال من شرفنا أو كرامتنا أو عزتنا، أو أن يجعلنا نتخلى عن أرضنا، مشددًا على أننا سندافع عن أنفسنا إن لم تدافع الدولة عنا، قائلًا: "طالما أن الدولة لم توجد، ويمنع تسليح الجيش اللبناني الوطني وتقويته، ليدافع عن بلده، لن يمنعنا أحد من الدفاع عن أنفسنا، ولا يحق لأحد أن يمنعنا من الدفاع عن أنفسنا لو بالسكاكين".

وتوجه لأهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية قائلًا: "أنتم باقون رغم شدة الوحشية التي يتعاطى بها العدو الصهيوني والذين من ورائه والذين يعطونه السلاح ويساندونه". 

ورأى أن الذين يغطون هذا العدوان من الداخل اللبناني ويبررون للعدو هم خائنون.

وعلى الهامش، قال الشيخ الخطيب في حديثه لمحطة تلفزيونية "إننا نطلب من الدولة التي نريدها كما أهل الجنوب أن تكون حاضرة في جنوب لبنان ليكون فعلًا تحت حماية الدولة".

وأضاف: "الاحتلال دمّر المنازل لكنه لن يكسر إرادة أهل جنوب لبنان، وهم الذين سيبقون ويحافظون على أرضهم ويحمونها".

وأشار الشيخ الخطيب إلى ضرورة التضامن العربي، قائلًا: "نتطلّع إلى مواقف جادّة من إخواننا العرب الذين لم ننفصل عنهم، ونطالبهم بأن يكونوا مع أهلنا في جنوب لبنان".

وتابع الشيخ: "كنت أتمنى أن أرى المسؤولين اللبنانيين يتفقدون هذه القرى الجنوبية حتى تطمئن الناس أن هناك من يحميهم".

