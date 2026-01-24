كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟

2026-01-24 13:44
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "كأنّ هناك في مؤسسات الدولة المعنية، بكل جهاتها، من لم يقرأ أو يسمع منتهكي الدستور والميثاق والعيش المشترك، ومثيري الفتنة، ممّن يحرّضون العدو "الإسرائيلي" على قتل فئة من المواطنين وتهجيرهم من وطنهم، أو ممّن يسيئون إلى مرجعياتهم الدينية ومقدساتهم ومعتقداتهم، أو يتطاولون على كرامات قياداتهم الوطنية، أو يبثّون خطاب الكراهية ضد بيئة بأكملها".

وفي بيان له، أشار فضل الله إلى أنَّ صمت هذه الجهات يشكّل تشجيعًا لمرتكبي الخطيئة بحق الوطن وأهله، وإخلالًا بواجباتها الدستورية والقانونية، وتابع: "يظن هؤلاء المحرّضون أنّ العقلانية الزائدة لدى شعب يتعرّض للعدوان، والمنشغل بتضميد جراحاته، تتيح لهم التمادي، أو ربما يراهنون على حرص قيادة هذا الشعب على البلد وسلمه الأهلي أكثر من سلطة تحوّلت إلى عنوان لتفريق اللبنانيين".

وختم فضل الله سائلًا: "متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟".

لبنان الكيان الصهيوني حسن فضل الله
