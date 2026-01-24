إحياءً لذكرى ولادة أبي الفضل العباس ويوم الجريح.. مؤسسة الجرحى بالتعاون مع مستشفى الرسول الأعظم (ص) تنظمان حملة للتبرع بالدم

لمناسبة الرابع من شعبان، ذكرى ولادة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس (عليه السلام)، رمز الإيثار والفداء، ويوم الجريح، دعت مؤسسة الجرحى في لبنان، بالتعاون مع مستشفى الرسول الأعظم (ص)، إلى المشاركة في حملة للتبرع بالدم.

وتأتي هذه الحملة وسط حضور لافت من الجرحى الذين ما زالوا يكتبون معنى العطاء بدمهم وصبرهم، في خطوة تؤكد أنّ الانتماء يتحول إلى فعل، وأنّ الوفاء يصبح حياة تُنقذ.

وشدّدت الدعوة على أنّ الاقتداء بأبي الفضل العباس هو التزام عملي لا يسقط ما دام الدم يجري في العروق، مؤكدة أنّ التبرع بالدم يشكّل رسالة إنسانية ووطنية في آن واحد.

وتستمر الحملة اليوم السبت 24 كانون الثاني/ يناير، من الساعة 12:30 ظهرًا حتّى 3:00 عصرًا، في موقف مجمع الإمام الكاظم (ع) المقابل لمبنى مؤسسة الجرحى.

