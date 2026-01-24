كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الجريح المقاوم
المقال التالي افتتاح مركز الإمام الحسين (ع) الطبي في برج البراجنة.. متنفّس صحي لأبناء المنطقة

لبنان

روابط التعليم الرسمي تدعو إلى اعتصامات وتحذير من إضراب مفتوح
لبنان

روابط التعليم الرسمي تدعو إلى اعتصامات وتحذير من إضراب مفتوح

2026-01-24 14:38
58

أصدرت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) بيانًا أكدت فيه، خلال اجتماعها المنعقد يوم السبت في 24/1/2026، الاستمرار في تنفيذ رزنامة التحركات التي كانت قد أقرتها سابقًا، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالإضرابات والاعتصامات في هذه المرحلة المفصلية، لما لها من تأثير مباشر على إقرار الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي.

وبناءً عليه، دعت الروابط جميع الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام ببرنامج التحركات المعلن، حيث تقرر تنفيذ إضراب في الدوامين الصباحي والمسائي يوم الثلاثاء الواقع في 27/1/2026، على أن تتخلله تظاهرة حاشدة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع التجمع في ساحة بشارة الخوري والانطلاق باتّجاه مجلس النواب.

كما أعلنت الروابط عن تنفيذ إضراب في الدوامين الصباحي والمسائي يومي الأربعاء 28/1/2026 والخميس 29/1/2026، على أن يُحدَّد مكان الاعتصام لاحقًا.

وأكدت الروابط أن هذه التحركات تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة، وصون كرامة الأستاذ والمعلم، ورفض أي تسويف أو مماطلة في إقرار المطالب، داعية السلطة إلى تحمّل مسؤولياتها، محذّرة في الوقت نفسه من أن استمرار التجاهل قد يدفع القطاع التربوي إلى الإضراب المفتوح.

الكلمات المفتاحية
وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان المدارس الرسمية روابط التعليم الرسمي إضراب
