أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت (24 كانون الثاني/ يناير 2026)، وصول 4 شهداء جدد و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأفادت الوزارة باستشهاد الطفل علي أبو زور (3 أشهر) نتيجة البرد الشديد في مستشفى شهداء الأقصى، ما يرفع عدد وفيات الأطفال بسبب البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10 شهداء.

ولا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى الآن.

ووصل عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 481 شخصًا، إضافة إلى 1,313 إصابة، علاوة على 713 حالة شلل.

وأظهرت الإحصائية التراكمية أنّ حصيلة العدوان على قطاع غزّة ارتفعت إلى 71,654 شهيدًا و171,391 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

