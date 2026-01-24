كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الجريح المقاوم
المقال التالي الشيخ قاسم في يوم الجريح المقاوم: مع الصمود والثبات تتغيّر المعادلة ونحنُ منصورون

فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة إلى 4 خلال 48 ساعة بينهم رضيع
فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة إلى 4 خلال 48 ساعة بينهم رضيع

2026-01-24 14:59
وزارة الصحة في غزّة: وصول 4 شهداء و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة
49

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت (24 كانون الثاني/ يناير 2026)، وصول 4 شهداء جدد و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأفادت الوزارة باستشهاد الطفل علي أبو زور (3 أشهر) نتيجة البرد الشديد في مستشفى شهداء الأقصى، ما يرفع عدد وفيات الأطفال بسبب البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10 شهداء.

ولا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى الآن.

ووصل عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 481 شخصًا، إضافة إلى 1,313 إصابة، علاوة على 713 حالة شلل.

وأظهرت الإحصائية التراكمية أنّ حصيلة العدوان على قطاع غزّة ارتفعت إلى 71,654 شهيدًا و171,391 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة إلى 4 خلال 48 ساعة بينهم رضيع
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة إلى 4 خلال 48 ساعة بينهم رضيع
فلسطين منذ ساعة
وقف إطلاق النار في غزة: قصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق شرق القطاع 
وقف إطلاق النار في غزة: قصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق شرق القطاع 
فلسطين منذ 5 ساعات
تقرير
تقرير "إسرائيلي" يوثّق انتهاكات وتعذيبًا ممنهجًا بحق الأسرى الفلسطينيين
فلسطين منذ 6 ساعات
قوات الاحتلال تعدم مزارعًا فلسطينيًا جنوب نابلس وتحتجز جثمانه
قوات الاحتلال تعدم مزارعًا فلسطينيًا جنوب نابلس وتحتجز جثمانه
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة إلى 4 خلال 48 ساعة بينهم رضيع
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة إلى 4 خلال 48 ساعة بينهم رضيع
فلسطين منذ ساعة
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني؟
لبنان منذ ساعتين
"غزّة 2026" بين "حزام أمني" و"عبء سياسي".. ترامب يضغط على تل أبيب
عين على العدو منذ 3 ساعات
العدو يواصل انتهاكاته.. اعتداءات جديدة عبر طائرات مسيّرة وقصف على الحدود اللبنانية
العدو يواصل انتهاكاته.. اعتداءات جديدة عبر طائرات مسيّرة وقصف على الحدود اللبنانية
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة