يوم الجريح المقاوم
انهيار مبنى في قبة طرابلس يكشف "هشاشة" الإغاثة 

2026-01-24 17:17
مخاوف من سقوط مئات الأبنية المتداعية
تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار مبنى مؤلف من أربع طبقات في منطقة القبة بطرابلس، وكذا عمليات الإنقاذ بحثًا عن مفقودين وهم أفراد عائلة المير المكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، وذلك بعد العثور على شقيقتهم العشرينية على قيد الحياة بعد أربع ساعات على وجودها تحت الأنقاض.

إنّ الكارثة كبيرة ومشهد العائلات المشردة من داخل المباني المحيطة بالمبنى المنهار مفجع والناس متروكة لمصيرها، هذا ما يقوله الأهالي الذين عبّروا عن سخطهم مما آلت إليه أوضاعهم، لاسيما أنّ ما يقارب 400 مبنى تم الكشف عليها من قبل مهندسين وتبيّن أنّ معظمها مهدد، متداعٍ أو آيل للسقوط، لكن قاطنيها استسلموا للمبيت داخلها خوفًا من التشرد في هذا البرد القارس.

لقد كشف انهيار المبنى هشاشة أهل الحكم وعدم قدرتهم على مواجهة أي كارثة، خصوصًا أنّ معظم المعدات التي تم استخدامها في عملية رفع الأنقاض بدائية، وهو ما يؤخر عملية إنقاذ العالقين تحت الركام.

وكان وزير الداخلية أحمد الحجار تفقد المبنى المنهار مؤكدًا أنّ الدولة ستلبي نداء مواطنيها في طرابلس، وقد جرى إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة المعنية كافة، معربًا عن الأمل بإنقاذ الجميع رغم الخشية من وجود ضحيّة، مشددًا على أنه سيتم تأمين بدل إيواء وتوفير الأموال اللازمة لجميع العائلات المتضررة.

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس انهيار
