نظّم حزب الله وجمهور المقاومة إلى جانب أهالي مدينة الخيام مراسم تكريمية للشهيد الجريح محمد علي زريق في بلدة تول الجنوبية حيث ارتفعت رايات الوفاء وصدحت الكلمات التي جسّدت معنى التضحية والثبات على درب المقاومة وسط حضور عبّر عن عمق الانتماء والالتزام بخيار المقاومة الشهداء.

وتخللت المراسم قسم عهدٍ ووفاء لثلة من المجاهدين الذين جددوا العهد بالمضيّ على نهج المقاومة، وشارك في المراسم شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء والأهالي.

وعقب انتهاء المراسم والصلاة، نُقل جثمان الشهيد محمد علي زريق إلى مدينة الخيام حيث وورِي في الثرى في مسقط رأسه في تشييع يَليقُ بتضحياته.

