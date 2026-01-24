لبنان
النائب برو أسف لانهيار مبنى في طرابلس: نضع إمكاناتنا في خدمة أهلنا
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو: "تلقينا بأسف نبأ انهيار مبنى في محلة القبة في طرابلس الفيحاء، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين من آل المير تحت الأنقاض".
وأضاف في تصريح: "إننا نشد على أيدي الأجهزة المعنية للاستمرار ببذل جهودها لإنقاذ السكان العالقين للحفاظ على حياتهم التي عاشوها في مدينتهم الطيبة مع أهلها الطيبين".
ودعا "الهيئة العليا للإغاثة لاحتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى المناسب لها"، وقال: "نعرب عن تعاطفنا الكامل، ونضع إمكاناتنا في خدمة أهلنا الذين أصبحوا بلا مأوى، بعد أن كانوا يقدمون بيوتهم للقادمين من الجنوب والبقاع اللبناني في أثناء الحرب الأخيرة".