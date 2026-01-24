قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو: "تلقينا بأسف نبأ انهيار مبنى في محلة القبة في طرابلس الفيحاء، ما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين من آل ‏المير تحت الأنقاض".‏

وأضاف في تصريح: "إننا نشد على أيدي الأجهزة المعنية للاستمرار ببذل جهودها لإنقاذ السكان العالقين للحفاظ على حياتهم التي ‏عاشوها في مدينتهم الطيبة مع أهلها الطيبين".

‏

ودعا "الهيئة العليا للإغاثة لاحتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى المناسب لها"، وقال: "نعرب عن تعاطفنا الكامل، ونضع إمكاناتنا في خدمة أهلنا الذين أصبحوا بلا مأوى، بعد أن كانوا يقدمون بيوتهم ‏للقادمين من الجنوب والبقاع اللبناني في أثناء الحرب الأخيرة".‏

الكلمات المفتاحية