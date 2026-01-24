كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشهيد القائد الشيخ محمد حمادي في مشغرة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشهيد القائد الشيخ محمد حمادي في مشغرة

2026-01-24 19:26
الشيخ رزق: المقاومة تصنع من الألم والجرح والدم نصرًا وقوة وثباتًا
ماهر قمر - مراسل
مراسل العهد/ البقاع الغربي 

أحيا حزب الله وأهالي البقاع الغربي الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشهيد القائد الشيخ محمد حمادي، مسؤول حزب الله في البقاع الغربي، في احتفال أُقيم في حسينية الإمام الحسين (ع) في بلدة مشغرة، بحضور لفيف من العلماء، وشخصيات سياسية وحزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، وحشد من الأهالي.

وفي المناسبة، ألقى الشيخ خليل رزق كلمةً، أكد فيها أن الأمة التي قدّمت الشهداء والجرحى هي "كنز هذا البلد"، مشددًا على أن تضحياتها وصمودها يشكّلان مصدر قوة وثبات في مواجهة التحديات.

وأكد أن "هذه الأمة، بالرغم من كل ما تواجهه، تزداد عزيمةً وإرادةً وصلابة".

وانتقد الشيخ رزق بعضًا من الطبقة السياسية والإعلامية والدبلوماسية التي "تنظر إلى ما يجري من عدوان كفرصة، وتتماهى في خطابها مع خطاب العدو"، مؤكدًا أن هذا الفريق لم يدرك أن المقاومة تصنع من الألم والجرح والدم نصرًا وقوة وثباتًا.

وشدد على أن كل محاولات الضغط والتهديد لن تنال من إرادة المقاومة، مؤكدًا الاستعداد الدائم للدفاع عن الأرض، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عجز العدو عن تحقيق أهدافه أو التقدم شبرًا واحدًا في أرض المواجهة.

وختم الشيخ رزق كلمته بالتأكيد على أن الأيام كفيلة بإظهار قوة هذه الأمة وثباتها، مهما اشتدّت التحديات وتعاظمت التهديدات. وكان قد عُرض فيلم وثائقي يوثق بعضًا من مسيرة الشهيد الشيخ حمادي الجهادية والاجتماعية والثقافية والإيمانية.

