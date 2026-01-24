كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الجريح المقاوم
رياضة

فوز العباسية على العهد والصفاء على التضامن والمبرة على الساحل
رياضة

فوز العباسية على العهد والصفاء على التضامن والمبرة على الساحل

2026-01-24 19:32

2026-01-24 19:32
56

حقق الرياضي العباسية مفاجأة المرحلة الـ 12، الأولى إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم، بفوزه على العهد بطل لبنان تسع مرات 1-0، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وسجل هدف اللقاء صموئيل أوفوري في الدقيقة 75.


وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز الصفاء على التضامن صور 2 - 0، سجلهما حسين صالح وتيديان كامارا في الدقيقتين 44 و 75.

وكان المبرة فاز أمس الجمعة 23/1/2026 على شباب الساحل 1 - 0 على ملعب نادي العهد على طريق المطار. وسجل للمبرة محمود سبليني في الدقيقة 38.

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم الرياضة
