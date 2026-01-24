حقق الرياضي العباسية مفاجأة المرحلة الـ 12، الأولى إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم، بفوزه على العهد بطل لبنان تسع مرات 1-0، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وسجل هدف اللقاء صموئيل أوفوري في الدقيقة 75.



وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز الصفاء على التضامن صور 2 - 0، سجلهما حسين صالح وتيديان كامارا في الدقيقتين 44 و 75.

وكان المبرة فاز أمس الجمعة 23/1/2026 على شباب الساحل 1 - 0 على ملعب نادي العهد على طريق المطار. وسجل للمبرة محمود سبليني في الدقيقة 38.

