أكَّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني اللواء علي جهانشاهي أنَّ وحدة القوات المسلحة والتكامل فيما بينها يشكّلان المفتاح الأساس لإفشال العدو في مختلف الأزمات، مشددًا على أن رفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة يسهم مباشرة في تعزيز الجاهزية وزيادة القدرة على مواجهة التهديدات وإحباط الأهداف الخبيثة للأعداء.

وأوضح اللواء جهانشاهي أن عقد اجتماعات التنسيق والتكامل بين الجيش وحرس الثورة الإسلامية يعزّز قدرات الردع، ويمنع عنصر المفاجأة، ويسرّع عملية اتخاذ القرار، ولا سيما في المهام المشتركة والاستراتيجية، مثل حماية الحدود والدفاع عن أمن البلاد.

وأضاف أن توسيع هذا التكامل ليشمل المجالات التدريبية والعملياتية والاستخبارية من شأنه أن يرفع مستوى الفاعلية والعمل المشترك، خصوصًا في الظروف الحساسة والمعقّدة.

وشدّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني على أن آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي يؤكد دائمًا ضرورة أن تعمل القوات المسلحة كجسد واحد، بما يجعل العدو يشعر بالعجز أمامها، مؤكدًا أن الجيش وحرس الثورة، إلى جانب القوات الأمنية وقوات التعبئة الشعبية، يقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن إيران الإسلامية وشعبها ودينها ومبادئ ثورتها، ولن يدّخروا أي تضحية في هذا السبيل.

