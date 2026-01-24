أعلن تطبيق الملاحة العالمي "ويز"، المملوك لشركة غوغل، عن قرب إطلاق مجموعة واسعة من ميزات القيادة الجديدة، من المقرر طرحها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو عامين من الكشف الأولي عنها.

وأوضح التطبيق، في رسالة ترويجية عبر البريد الإلكتروني، أن التحديثات المرتقبة تهدف إلى تحسين تجربة القيادة وتزويد السائقين بمعلومات أكثر دقة حول الطريق وظروفه، بما يتيح تفاعلًا أكثر سلاسة وأمانًا في أثناء القيادة.

ويركّز التحديث الجديد بشكل أساس على التنبيهات المسبقة للعوائق المادية على الطريق، حيث سيحصل المستخدمون على تحذيرات دقيقة تتعلق بـمطبات السرعة، والمنعطفات الحادة، وبوابات تحصيل الرسوم، وفقًا لتقرير نشره موقع ديجيتال تريندز المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ورغم بساطة هذه الميزات ظاهريًا، فإنها تحمل أهمية كبيرة للسائقين، إذ تساعدهم على الاستعداد المسبق للعوائق بدلًا من التعرّض لمفاجآت قد تؤدي إلى ضغط مفاجئ على المكابح، خاصة عند القيادة بسرعات مرتفعة.

ومن أبرز الإضافات الجديدة، تنبيه خاص بوجود مركبات الطوارئ على طول المسار، حيث سيقوم التطبيق بإعلام السائقين بوجود سيارات إسعاف أو إطفاء أو شرطة في الطريق. وسيبدأ تفعيل هذه الميزة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وفرنسا كمرحلة أولى.

ويتضمن التحديث كذلك تنبيهًا بانخفاض حدود السرعة عند الانتقال إلى مناطق جديدة، ما يساعد السائقين على تجنّب مخالفات السرعة غير المقصودة، إلى جانب تحسين التنقّل داخل الدوارات من خلال إرشادات أكثر وضوحًا حول المسار الصحيح.

وفي إطار تطوير تجربة الاستخدام، سيعمل "ويز" على تعلّم تفضيلات السائق لمسارات القيادة مع مرور الوقت، ليقترح عليه الطرق التي يفضلها، مع الاستمرار في عرض بدائل أسرع عند وجود ازدحام مروري أو تباطؤ في الحركة.

ويأتي هذا التحديث في سياق سعي "ويز" لتعزيز موقعه كأحد أكثر تطبيقات الملاحة ذكاءً واعتمادًا على البيانات التفاعلية لتحسين سلامة القيادة وكفاءتها.

