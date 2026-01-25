هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كافة البضائع الكندية في حال مضيّ أوتاوا قدمًا في إبرام اتفاق تجاري مع بكين، محذرًا رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن هذا التوجّه سيعرض بلاده لخطر داهم.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" تدوينة حادة قال فيها إن "الصين ستأكل كندا حيّة وستدمر نسيجها الاجتماعي"، مشددًا على أن الرسوم ستُطبق فورًا على جميع المنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة في حال توقيع الاتفاق.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب مشاركة مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، حيث وصف الصين بأنها شريك موثوق به وشجع القادة الأوروبيين على جذب استثماراتها.

ومن جانبه، اعتبر ترامب هذا الخطاب محاولة لتحويل كندا إلى "ميناء إنزال" للبضائع الصينية بهدف التهرب من الرسوم الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بهذا الالتفاف التجاري.

وفي المقابل، كان كارني قد انتقد علانية لجوء "القوى العظمى" إلى استخدام الرسوم الجمركية كأدوات للضغط الاقتصادي، وهو ما أدى إلى تفاقم التوّتر بين الجارين. وقد انعكس هذا التوّتر بشكل سريع على الصعيد الدبلوماسي، حيث سحب ترامب دعوة كندا للانضمام إلى ما أسماه "مجلس السلام"، مما يشير إلى تصدع عميق في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين مع مطلع عام 2026.

