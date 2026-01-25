كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الجريح المقاوم
المقال التالي الأوضاع المضطربة في منطقة غرب آسيا محور اهتمام الصحف الإيرانية

عربي ودولي

ترامب يهدّد كندا برسوم 100 بالمئة ويهاجم
عربي ودولي

ترامب يهدّد كندا برسوم 100 بالمئة ويهاجم "عقيدة كارني" تجاه الصين

2026-01-25 09:39
43

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كافة البضائع الكندية في حال مضيّ  أوتاوا قدمًا في إبرام اتفاق تجاري مع بكين، محذرًا رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن هذا التوجّه سيعرض بلاده لخطر داهم. 

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" تدوينة حادة قال فيها إن "الصين ستأكل كندا حيّة وستدمر نسيجها الاجتماعي"، مشددًا على أن الرسوم ستُطبق فورًا على جميع المنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة في حال توقيع الاتفاق.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب مشاركة مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، حيث وصف الصين بأنها شريك موثوق به وشجع القادة الأوروبيين على جذب استثماراتها. 

ومن جانبه، اعتبر ترامب هذا الخطاب محاولة لتحويل كندا إلى "ميناء إنزال" للبضائع الصينية بهدف التهرب من الرسوم الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بهذا الالتفاف التجاري.

وفي المقابل، كان كارني قد انتقد علانية لجوء "القوى العظمى" إلى استخدام الرسوم الجمركية كأدوات للضغط الاقتصادي، وهو ما أدى إلى تفاقم التوّتر بين الجارين. وقد انعكس هذا التوّتر بشكل سريع على الصعيد الدبلوماسي، حيث سحب ترامب دعوة كندا للانضمام إلى ما أسماه "مجلس السلام"، مما يشير إلى تصدع عميق في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين مع مطلع عام 2026.

الكلمات المفتاحية
كندا واشنطن الضريبة الجمركية
إقرأ المزيد
المزيد
الإدارة السورية الانتقالية تعلن تمديد الهدنة مع
الإدارة السورية الانتقالية تعلن تمديد الهدنة مع "قسد" 15 يومًا إضافيًا
عربي ودولي منذ 50 دقيقة
إدارة ترامب احتجزت طالبة في جامعة
إدارة ترامب احتجزت طالبة في جامعة "تافتس" وإلغاء تأشيرتها بسبب مقال ينتقد "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
الإطار التنسيقي يرشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية  
الإطار التنسيقي يرشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية  
عربي ودولي منذ ساعة
ترامب يهدّد كندا برسوم 100 بالمئة ويهاجم
ترامب يهدّد كندا برسوم 100 بالمئة ويهاجم "عقيدة كارني" تجاه الصين
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
ترامب يهدّد كندا برسوم 100 بالمئة ويهاجم
ترامب يهدّد كندا برسوم 100 بالمئة ويهاجم "عقيدة كارني" تجاه الصين
عربي ودولي منذ ساعة
3700 جريح وأضرار واسعة في إيران بسبب أعمال الشغب.. وعزيزي يؤكد: لا مفاوضات مع واشنطن
3700 جريح وأضرار واسعة في إيران بسبب أعمال الشغب.. وعزيزي يؤكد: لا مفاوضات مع واشنطن
إيران منذ 5 أيام
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران
عربي ودولي 2026-01-13
أنظار واشنطن على النفط في نيجيريا في سياق الصراع مع روسيا
أنظار واشنطن على النفط في نيجيريا في سياق الصراع مع روسيا
عربي ودولي 2026-01-01
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة