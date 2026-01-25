أعلن الإطار التنسيقي في العراق، السبت الموافق 24 كانون الثاني/يناير 2026، ترشيح نوري المالكي رسميًا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع لقادة الإطار التنسيقي عُقد في مكتب هادي العامري، حيث جرى التوافق بالأغلبية على اختيار المالكي استنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية السابقة في إدارة الدولة.

وأكد الإطار التنسيقي في بيانه الالتزام الكامل بالمسارات الدستورية، مشددًا على حرصه العمل مع كافة القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على تقديم الخدمات وحماية أمن العراق. كما وجه الإطار دعوة لمجلس النواب للإسراع في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية، لتمهيد الطريق أمام تكليف مرشح الحكومة وبدء المرحلة السياسية الجديدة.

ويأتي هذا الترشيح في ظل أجواء سياسية تتطلب حسم الاستحقاقات الدستورية المعطلة، حيث يسعى الإطار إلى استكمال هيكلية السلطة التنفيذية وضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الراهنة.

