كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الجريح المقاوم
المقال التالي تحذيرات من اضطرابات خطيرة في أميركا: الحكومة العدوّ الأخطر لشعبها 

ترجمات

مطالب صهيونية بتكثيف الدور الأميركي في مواجهة حزب الله
ترجمات

مطالب صهيونية بتكثيف الدور الأميركي في مواجهة حزب الله

2026-01-25 09:56
43

كتب أوستن رينفورث (Austin Renforth)، وهو ضابطٌ سابقٌ في قوات المارينز الأميركية ومشاركٌ في برامج تابعةٍ للمعهد اليهودي لـ "الأمن القومي" الأميركي، وسارة هافدالا (Sarah Havdala)، وهي محللةٌ سياسيةٌ في المعهد نفسه، مقالةً نُشرت على موقع "ريال كلير وورلد" (Real Clear World)، أكدا فيها أن "موضوع نزع سلاح حزب الله يبقى مسألةً رئيسيةً، لكنّه لا ينبغي أن يكون الهدف النهائي".

وأشار الكاتبان إلى ضرورة اعتماد الولايات المتحدة "مقاربةً شاملةً من أجل الاستقرار الطويل الأمد في لبنان، ومكافحة الحكم اللبناني الضعيف الذي سمح بـ "ازدهار حزب الله""، وفق تعبيرهما. 

كما شددا على "أهمية إعداد إستراتيجيةٍ تحققُ "شمولًا" ليس فقط لفرض "نزع سلاح" حزب الله، بل أيضًا لمنعه من إعادة بناء نفسه داخل المجتمع اللبناني"، على حد قولهما.

وأوضح الكاتبان أن ""القيادة الوسطى" في الجيش الأميركي يجب أن تعمل في البداية مع الحكومة اللبنانية، الجيش اللبناني، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل - UNIFIL) لتخطيط عملية "نزع السلاح"".

وأضافا أن "الخطة يجب أن تتضمن التزام الجيش اللبناني واليونيفيل بإرشاداتٍ صارمةٍ بشأن الإبلاغ عن حالات "الاستيلاء" على الأسلحة ومصادرة المواد المستخدمة في إنتاج الأسلحة وتخزين المواد الخطرة".

وتابع الكاتبان أن ""القيادة الوسطى" يجب أن تتأكد من تفكيك جميع المواقع المعروفة التابعة لحزب الله، من خلال مقارنة تقارير الجيش اللبناني واليونيفيل بالمعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأطرافٍ أخرى شريكةٍ".

ولفت الكاتبان إلى أن "إدارة ترامب يجب أن تعيد النظر في توفير الدعم العسكري للبنان في حال عدم الالتزام بهذه الشروط، حتّى يتم تنفيذها بالكامل".

كما أشارا إلى ضرورة أن "تقوم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون والخليجيون بتمويل فرص عملٍ للمواطنين اللبنانيين الذين يتعاونون مع السلطات في التصدي لانتشار سلاح حزب الله، باعتبار ذلك وسيلةً لتعزيز النموّ الاقتصادي و"تقويض" القاعدة الشعبية لدى الحزب"، على حد زعمهما.

ورأى الكاتبان الأميركيان بأن على الولايات المتحدة المطالبة بأن تبقى قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تتمتع بحرية الاستهداف بعد أي انسحابٍ "إسرائيليٍّ" من الأراضي اللبنانية، "في حال تخلّى الجيش اللبناني واليونيفيل عن عملية "نزع السلاح" أو أخفقا في معالجة محاولات تهريب الأسلحة من سورية"، على حد تعبيرهما.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
تحذيرات من اضطرابات خطيرة في أميركا: الحكومة العدوّ الأخطر لشعبها 
تحذيرات من اضطرابات خطيرة في أميركا: الحكومة العدوّ الأخطر لشعبها 
ترجمات منذ ساعة
مطالب صهيونية بتكثيف الدور الأميركي في مواجهة حزب الله
مطالب صهيونية بتكثيف الدور الأميركي في مواجهة حزب الله
ترجمات منذ ساعة
 جمهورية الورق.. كيف عرّت حقبة ترامب العيوب القاتلة في الديمقراطية الأميركية؟
 جمهورية الورق.. كيف عرّت حقبة ترامب العيوب القاتلة في الديمقراطية الأميركية؟
ترجمات منذ 5 أيام
انتشار عقيدة
انتشار عقيدة "الاستبدال العظيم" قد تجرّ أميركا نحو الهاوية
ترجمات 2026-01-16
مقالات مرتبطة
إدارة ترامب احتجزت طالبة في جامعة
إدارة ترامب احتجزت طالبة في جامعة "تافتس" وإلغاء تأشيرتها بسبب مقال ينتقد "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
تحذيرات من اضطرابات خطيرة في أميركا: الحكومة العدوّ الأخطر لشعبها 
تحذيرات من اضطرابات خطيرة في أميركا: الحكومة العدوّ الأخطر لشعبها 
ترجمات منذ ساعة
مطالب صهيونية بتكثيف الدور الأميركي في مواجهة حزب الله
مطالب صهيونية بتكثيف الدور الأميركي في مواجهة حزب الله
ترجمات منذ ساعة
الأوضاع المضطربة في منطقة غرب آسيا محور اهتمام الصحف الإيرانية
الأوضاع المضطربة في منطقة غرب آسيا محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة