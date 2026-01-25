كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الإدارة السورية الانتقالية تعلن تمديد الهدنة مع "قسد" 15 يومًا إضافيًا

2026-01-25 10:29
أعلنت الإدارة السورية الانتقالية تمديد الهدنة المتفق عليها مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) لمدة 15 يومًا إضافيًا، بعد أن انتهت المهلة الأولى من دون التوصل إلى خطوات تنفيذية متفق عليها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء أمس السبت 24/1/2026، عن وزارة "الدفاع السورية" قولها إنه تم تمديد "مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يومًا".

وأوضحت الوزارة أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي "دعمًا للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم "داعش" من سجون قسد إلى العراق"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة نفسها عن مصدر حكومي قوله إن "الهدنة انتهت مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، والحكومة السورية تدرس خياراتها".

من جهتها، أعلنت "قسد" أنه "تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة عشر يومًا، وذلك بوساطة دولية، تزامنًا مع استمرار الحوار مع دمشق".

وأكدت، في بيان، "التزامها بالاتفاقية، وحرصها على احترامها بما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار".

وقبل ساعات على انتهاء الهدنة الموقتة بين الطرفين، اتّهمت "قسد" الحكومة السورية الانتقالية بنشر تحشيدات عسكرية تهدف إلى "التصعيد وجرّ المنطقة نحو مواجهة جديدة".

سوريا قسد
