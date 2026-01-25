حذر عضو المكتب السياسي في حركة أمل، حسن قبلان، من الفلتان الإعلامي، والتحريض الطائفي، والذباب الإلكتروني، والتلفيق والكذب، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية ضرورة ملحة حتى بالحد الأدنى، للحفاظ على المصلحة الوطنية.

كلام قبلان جاء خلال إحياء الحركة ذكرى شهداء بلدة الصرفند في احتفال لحركة أمل حضره شخصيات تنظيمية ولفيف من العلماء، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، وعدد من الفعاليات وعوائل الشهداء، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وأكد قبلان على ضرورة اليقظة والتنبه لمخاطر مشاريع الفتنة، وقال: "فلنجمد كل اختلافاتنا كي نعبر هذا المخاض الصعب، والتغير الحاصل في العالم والمنطقة، أمام ذلك ليس لنا إلا وحدتنا، ولا يتحمل الوضع مزايدات وكلامًا فوق السطوح."

وأضاف أن "الذين قدموا الشهداء وقاوموا هم الحاضن الأكبر لفكرة الدولة والمؤسسات والجيش"، داعيًا إلى الرد على التحديات بالوحدة والتكامل والتآلف، والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية بشحذ كل الطاقات والهمم.

ودعا قبلان المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وقال: "لا تصغوا لمن يدعو إلى التأجيل أو الإلغاء، فاستعدوا لهذه المرحلة وازحفوا إلى الصناديق لتدلوا بصوتكم وفاءً لدماء الشهداء".

