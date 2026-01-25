كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الجريح المقاوم

خاص العهد

خاص العهد

"العهد" في معمل للجبصين في نينوى بالعراق .. من المقالع إلى البناء والزخرفة

2026-01-25 11:01
13
ماجد الشبكي - مراسل
49 مقالاً

تشتهر محافظة نينوى بصناعة الجبصين (الجص)، إذ برع أهلها في إنتاج هذه الحرفة التقليدية. ويُستخدم الجص في بناء البيوت وتزيين الجدران والأسقف، لما يتميّز به من سهولة التشكيل وقوة التحمّل بعد الجفاف.

وقد اعتمد سكان نينوى على المواد الطبيعية المتوافرة في منطقتهم لهذه الصناعة، التي تمر بعدة مراحل تبدأ باستخراج الحجر من المقالع، ثم تكسيره وحرقه في أفران خاصة، ليصبح مسحوقًا ناعمًا يُخلط بالماء ويُستخدم في أعمال البناء والزخرفة.

موقع العهد الإخباري زار أحد معامل الجبصين، مواكبًا عملية التصنيع التي تمثّل جزءًا مهمًا من تراث نينوى وهويتها العمرانية.
 

الكلمات المفتاحية
العراق نينوى
