أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن خلال وقفة تضامنية مع الأسرى في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026 أنه "عندما تتحدث الدولة عن الإنجازات فعن أيّ إنجازات وعوائل الأسرى أمامنا الآن"، مشيرًا إلى أنه "منذ قرابة عام لم تستطع الدولة إنجاز أي أمر في ملف الأسرى".

وأوضح الحاج حسن أن "الاحتلال يمنع الصليب الأحمر الدولي حتى من تفقّد حال الأسرى في السجون"، داعيًا إلى تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري لناحية طرد الاحتلال وإعادة الإعمار والأسرى، وإلى أوسع وحدة وطنية لمواجهة العدو.

وتساءل الحاج حسن "كيف يُعقل لوزير خارجية دولة ذات سيادة أن يبرر في مقابلة تلفزيونية لعدوان على بلده"، لافتًا إلى أن "وزير الخارجية لم يذكر ولو لمرة أسرانا في سجون العدو وهي من أولى مهماته"، وشدد على "أننا أحرص الناس على الدولة وسيادتها"، مؤكدًا أنه "لا سيادة في ظل العدوان والاستباحة اليومية، وأن التنازلات لا تؤدي إلا إلى مزيد من طلبات العدو للسيطرة على البلد".

واختتم كلمته بالتأكيد على أن "قوتنا بإيماننا وعقيدتنا وصبرنا"، معاهدًا "سيدنا وشهيدنا الأقدس أن نبقى على دربك وقيمك ومبادئك وأهمها أن لا نترك أسرانا في السجون".

الكلمات المفتاحية