شهيدان و6 جرحى في اعتداءات صهيونية استهدفت مناطق جنوبية وبقاعية 

2026-01-25 15:54
غارات صهيونية على منطقة الشعرة في البقاع وبين بلدتَي خربة سلم وكفردونين جنوبًا.. واستهداف سيارة على طريق باريش - معروب
واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي رقم 1701، حيث أسفرت الاعتداءات، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، عن ارتقاء شهيدين وإصابة 6 مواطنين بجراح.

فقد شّن الطيران الحربي الصهيوني غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتَي خربة سلم وكفردونين في قضاء بنت جبيل، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأعقب ذلك بوقت قصير استشهاد مواطن جرّاء غارة من مُسيَّرة صهيونية استهدفت سيارة على طريق باريش - معروب في قضاء صور.

وألقت مُحلّقة صهيونية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة في قضاء صور. كذلك، ألقت مُحلّقة صهيونية قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. كما عُثر على مُحلّقة صهيونية أخرى سقطت في بلدة كفركلا، بحسب قناة المنار. 

وأطلق موقع الاحتلال المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في وادي هونين رشقات رشّاشة في اتجاه أطراف بلدتَي حولا ومركبا.

وفي سياق متصل، تعرّضت منطقة الشعرة في البقاع لغارات من طائرات حربية صهيونية، مما أدّى إلى إصابة مواطن، وفق ما جاء في بيان آخر لوزارة الصحة.

في حين خرق الطيران المُسيَّر الصهيوني الأجواء اللبنانية وحلّق فوق منطقة بعلبك على مستوى منخفض.

كما خرق الطيران المُسيَّر الصهيوني الأجواء، مجدَّدًا، وحلّق فوق بلدتَي تفاحتا والمروانية الجنوبيتَيْن، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".

وتعرّض محيط سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة الإسلامية لرشقات رشّاشة من مستعمرة "مسكفعام" من دون وقوع إصابات، أثناء قطر سيارة الجمعية لسيارة معطّلة لأحد المواطنين على طريق عديسة - كفركلا.

الاعتداءات الصهيونية على لبنان البقاع الجنوب وقف إطلاق النار
