أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، عن أنّ "غرينلاند، من حيث موقعها، ذات أهمية بالغة لاستقرار روسيا وأمنها الاستراتيجيّيْن".

وأوضح بيسكوف، في حوار مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "بالتأكيد، هو موقع استراتيجي بامتياز من حيث الأمن الاستراتيجي. وبالطبع، لا أريد الخوض في مسألة من قد يهدّد غرينلاند، لكن لا شك في أهميتها البالغة من ناحية الاستقرار والأمن الاستراتيجيّيْن".

أضاف بيسكوف: "سنحتاج إلى تحليل خطط الولايات المتحدة لإنشاء "القبة الذهبية" (في غرينلاند)، وتحديد نوع هذه القبة والتهديدات التي صُممت لمواجهتها"، مؤكّدًا أنّ "العسكريين الروس سيقومن بمراقبة هذه الخطط وتحليلها عن كثب".

كما أشار إلى أنّ "الوضع حول غرينلاند لا يزال قيد الدراسة، إذ ليس لدى موسكو تفاصيل عن اتفاق محتمَل بشأن الجزيرة".

واستغرب بيسكوف المحادثات التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته بشأن غرينلاند في دافوس في سويسرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "إذا تَساءلتَ عن علاقة الأمين العام لحلف "الناتو" (مارك روته) بالدنمارك أو غرينلاند، فمن غير المرجّح أنْ تجد إجابة. كما أنّه من غير الواضح كيف يمكن للسيّد روته أنْ يقرّر مصير الدولة الدنماركية. هناك الكثير من الأمور الغريبة التي تحدث".

وكان ترامب قد برّر "ضرورة" استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند بأنّها "محاطة بسفن صينية وروسية"، محذّرًا من "احتمال وقوعها تحت سيطرة إحدى الدولتَيْن إذا لم تتحرَّك واشنطن".

في المقابل، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ "روسيا لا تتبنّى أيّ خطط للاستيلاء على غرينلاند".

