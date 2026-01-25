لبنان
كلمة للشيخ قاسم الاثنين في لقاءات للتضامن مع إيران والتنديد بالإساءة للإمام الخامنئي
يُلقي الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، كلمة يوم غدٍ الاثنين 26 كانون الثاني 2026، عند الساعة 3:30 عصرًا، وذلك في لقاءات تضامنية جماهيرية كبيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي، وتنديدًا بالإساءة آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي (دام ظله).
وتقام هذه اللقاءات في مجمع سيد الشهداء (ع)- الضاحية الجنوبية لبيروت، النادي الحسيني لمدينة النبطية، دوار الاستشهادي هيثم دبوق في مدينة صور وحسينية مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك.