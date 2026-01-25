كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كلمة للشيخ قاسم الاثنين في لقاءات للتضامن مع إيران والتنديد بالإساءة للإمام الخامنئي

2026-01-25 17:41
يُلقي الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، كلمة يوم غدٍ الاثنين 26 كانون الثاني 2026، عند ‏الساعة 3:30 عصرًا، وذلك في لقاءات تضامنية جماهيرية كبيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي، وتنديدًا بالإساءة آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي (دام ظله).‏

وتقام هذه اللقاءات في مجمع سيد الشهداء (ع)- الضاحية الجنوبية لبيروت، النادي الحسيني لمدينة النبطية، دوار الاستشهادي هيثم دبوق في مدينة صور و‏حسينية مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك.‏

 

لبنان حزب الله الشيخ نعيم قاسم
