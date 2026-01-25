يُلقي الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، كلمة يوم غدٍ الاثنين 26 كانون الثاني 2026، عند ‏الساعة 3:30 عصرًا، وذلك في لقاءات تضامنية جماهيرية كبيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي، وتنديدًا بالإساءة آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي (دام ظله).‏

وتقام هذه اللقاءات في مجمع سيد الشهداء (ع)- الضاحية الجنوبية لبيروت، النادي الحسيني لمدينة النبطية، دوار الاستشهادي هيثم دبوق في مدينة صور و‏حسينية مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك.‏

