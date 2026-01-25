كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تعادل سلبي للأنصار المتصدّر والنجمة الوصيف
2026-01-25 18:47
انتهت مباراة القمة بين ناديَيْ الأنصار المتصدّر والنجمة حامل اللقب والوصيف بالتعادل السلبي 0-0، أمام آلاف المشجّعين الذين تابعوا المباراة التي أٌقيمت في "مدينة كميل شمعون الرياضية"، وذلك في ختام المرحلة الـ12، الأولى إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

واحتفظ الانصار بفارق النقطتَين اللتين تفصلانه عن النجمة، علمًا أنّه انتزع تعادلًا أولَ منه، بعدما خسر أمامه مرّتين ضمن ذهاب الدوري الحالي وربع نهائي مسابقة الكأس التي أقيمت الأحد 18 كانون الثاني/يناير 2026.
 

الدوري اللبناني لكرة القدم نادي النجمة الرياضي الأنصار
