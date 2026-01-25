أكّد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، أنّ الكتائب "تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة".

وقال أبو عبيدة، في بيان، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026: "أنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة من دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال، وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها".

وتابع قوله: "حريصون كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكل كامل ولسنا معنيّين بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة الشعب الفلسطيني".

أضاف: "عملنا في ظروف معقّدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء" الذين دعاهم إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وفيمّا يتعلّق بجثة الجندي الصهيوني "ران غويلي"، قال أبو عبيدة: "أَطْلَعنا الوسطاء على التفاصيل والمعلومات كافّة التي لدينا حول مكان وجود جثة الأسير، وما يؤكّد صدق ما نقول هو أنّ العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناءً على المعلومات التي قدّمتها كتائب القسام إلى الوسطاء".



الكلمات المفتاحية