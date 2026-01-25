كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

علماء أهل السنة في محافظة هرمزكان الإيرانية: ندعم بحزم الإمام الخامنئي والنظام المقدس
إيران

علماء أهل السنة في محافظة هرمزكان الإيرانية: ندعم بحزم الإمام الخامنئي والنظام المقدس

2026-01-25 19:58
أكد جمع من علماء أهل السنة في محافظة هرمزكان في جنوب إيران "دعمهم الحازم والواعي والكامل لقائد الثورة الإسلامیة آية الله العظمى (الإمام) السيد علي الخامنئي والنظام المقدّس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال علماء السنة، في بيان نشره مكتب "المركز الإسلامي لمحافظة هرمزكان"، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026: "نحن علماء أهل السنة في محافظة هرمزكان، مستلهِمين تعاليم القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة لرسول الله الأعظم (ص)، نؤمن إيمانًا راسخًا بأنّ وحدة الأمة الإسلامية والولاء للقيادة الدينية وإطاعة أوامرها يُعَدّان سرّ عزّة وتَقدُّم الشعب الإيراني، وأنّ دماء الشهداء الطاهرة هي مشعل يضيء درب استمرار الثورة الإسلامية".

أضاف البيان: "مما لا شك فيه أنّ أعداء الإسلام وإيران الإسلامية يسعون، من خلال الحرب الهجينة والمرکبة والمؤامرات الإعلامية، إلى إضعاف التلاحم الوطني، لكنّ الشعب الإيراني، ببصيرته ووحدته، سيحبط هذه المؤامرات ويفشلها كما فعل دائمًا"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي ايران أهل السنة
