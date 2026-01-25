كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
استعاد نادي برشلونة، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد، بفوزٍ بأقلّ مجهود على ضيفه ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

وأنجز الفريق الكتالوني المهمة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73 من المباراة التي أُقيمت على ملعب "كامب نو".

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة 1-2، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، متفوّقًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد، الذي تصدّر لساعات قليلة بعد فوزه على فياريال بنتيجة 2-0، أمس السبت.

كما يرفع هذا الفوز من معنويات برشلونة الساعي للتأهل مباشرةً إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل كوبنهاغن الدنماركي، الأربعاء المقبل، في ختام منافسات مرحلة الدوري.

مقصية خيالية من يامال

وأشعل هدف يامال منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الهدف، وذلك بعد أن استغل يامال عرضية متقنة من زميله داني أولمو، ليسكن الكرة الشباك بمقصية مذهلة، مسجلًا الهدف الثالث لفريقه بطريقة نالت إعجاب الجميع.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا كرة القدم برشلونة
