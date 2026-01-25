أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، أنّ غالبية الألمان يعتقدون بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكّل تهديدًا لبلادهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه "معهد إنسا لقياس مؤشّرات الرأي" بطلب من صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية وشمل حوالي ألف مشارك، أنّ "61 في المئة من المستطلَعة آراؤهم يعتدقون أنّ ترامب خطر على ألمانيا".

في المقابل، رأى 24 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير/كانون الثاني 2026، أنّ الرئيس الأميركي "حليف لبلادهم"، في حين امتنع 15 في المئة عن إبداء رأيهم.

ودعت غالبية المشاركين الحكومة الألمانية إلى أنْ "تتبنّى نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الرئيس الأميركي"، إذ أيّد 52 في المئة من المستطلعة آراؤهم "اعتماد موقف أكثر صرامة اتجاه" سياساته، بينما رأى 31 في المئة أنّ "توسيع التعاون معه هو الخيار الأنسب"، فيما لم يحدد 17 في المئة موقفهم.

جدير ذكره أنّ انتقادات أوروبية برزت مؤخّرًا لنهج إدارة ترامب، على خلفية أزمة جزيرة غرينلاند وتهديده الدنمارك بحرب تجارية وبعمل عسكري إذا لم تسلّم ملكية الجزيرة إلى بلاده.



