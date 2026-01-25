واصل نادي مانشستر يونايتد، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، عروضه القوية منذ تولي مايكل كاريك قيادته مؤقتًا خلفًا للبرتغالي روبن أموريم، وهزم آرسنال المتصدر بنتيجة 3-2 في عقر داره بـ"ملعب الإمارات"، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع متصدرًا السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان في الأمس القريب يعيش وضعًا مقلقًا دفع ثمنه أموريم بالرحيل.

أمّا آرسنال، فتجمّد رصيده عند 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن كل من مانشستر سيتي الثاني، وأستون فيلا الثالث والفائز في وقت سابق الأحد على مضيّفه نيوكاسل 2-0.

وكان الفوز سيُعيد آرسنال إلى صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطاردَيه مانشستر سيتي ‌وأستون فيلا، ‌اللذَين حققا الفوز ‌مطلع ⁠هذا الأسبوع، ​لكن ‌فريق المدرب ميكل أرتيتا أهدر الفرصة ليتلقى خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم.

وسارت الأمور وفق الخطة لآرسنال عندما تقدم في الدقيقة 29 بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه.

غير أن خطأ فادحًا ⁠من مارتن زوبيميندي في الدقيقة 37 منح مانشستر يونايتد ‌فرصة التعادل، بعدما مرر لاعب الوسط الإسباني الكرة مباشرة إلى برايان مبويمو، الذي أنهاها بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 50، سدد دورغو كرة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، مانحًا يونايتد التقدم، قبل ​أن ينجح البديل ميكل ميرينو في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة ⁠84.

لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبعد ثلاث دقائق فقط، أطلق كونيا تسديدة مذهلة من مسافة 25 مترًا هزت الشباك، لتشعل فرحة جماهير الفريق الزائر.

وبهذه الخسارة، فشل آرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة من 23 مباراة، مقابل 46 نقطة لكل من مانشستر سيتي وأستون ‌فيلا، في حين ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

الكلمات المفتاحية