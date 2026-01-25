كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رياضة

يوفنتوس يكتسح نابولي بثلاثية نظيفة
رياضة

يوفنتوس يكتسح نابولي بثلاثية نظيفة

2026-01-25 21:25
34

حقق نادي يوفنتوس، الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وقدم يوفنتوس هدية للمتصدر إنتر ميلان والوصيف إي سي ميلان، بعدما عطّل نابولي وألحق به الهزيمة الخامسة هذا الموسم، كما استفاد يوفنتوس أيضًا من الانتصار الثمين ليدخل المربع الذهبي ولو مؤقتًا.

وسجل الكندي جوناثان ديفيد هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 22، وأضاف التركي كينان يلدز الهدف الثاني في الدقيقة 77، وأحرز الصربي فيليب كوستيتش الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، أما نابولي فتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز الثالث.

كرة القدم الدوري الإيطالي لكرة القدم يوفنتوس
