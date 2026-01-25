إيران
بقائي: خطة الغرب لقتل عشرات آلاف الإيرانيين فشلت ويحاول الآن تزييف ذلك إعلاميًا
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، "أكاذيب الإعلام الغربي بشأن الأحداث الأخيرة في إيران" بأنّها "خبيثة".
وعلّق بقائي، في منشور على منصة "أكس" مساء الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، على صورة من إحدى وسائل الإعلام الغربية تزعم "مقتل 30 ألف شخص نتيجة جرِّ تجمّعات سلمية إلى أعمال عنف في إيران"، فقال: "كذبة كبيرة على طريقة هتلر: أليس هذا هو العدد الذي خططوا لقتله في شوارع إيران؟!".
أضاف بقائي: "بالطبع، لقد فشلوا ويحاولون الآن تزييف ذلك في وسائل الإعلام! إنّها خبيثة حقًا".