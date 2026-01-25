كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

بقائي: خطة الغرب لقتل عشرات آلاف الإيرانيين فشلت ويحاول الآن تزييف ذلك إعلاميًا
إيران

بقائي: خطة الغرب لقتل عشرات آلاف الإيرانيين فشلت ويحاول الآن تزييف ذلك إعلاميًا

2026-01-25 21:39
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، "أكاذيب الإعلام الغربي بشأن الأحداث الأخيرة في إيران" بأنّها "خبيثة".

وعلّق بقائي، في منشور على منصة "أكس" مساء الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، على صورة من إحدى وسائل الإعلام الغربية تزعم "مقتل 30 ألف شخص نتيجة جرِّ تجمّعات سلمية إلى أعمال عنف في إيران"، فقال: "كذبة كبيرة على طريقة هتلر: أليس هذا هو العدد الذي خططوا لقتله في شوارع إيران؟!".

أضاف بقائي: "بالطبع، لقد فشلوا ويحاولون الآن تزييف ذلك في وسائل الإعلام! إنّها خبيثة حقًا".
 

الخارجية الايرانية ايران الغرب إسماعيل بقائي أعمال شغب
