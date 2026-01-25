أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدینة شهر قدس في غرب طهران عن "اعتقال 18 من العناصر الرئيسية المثيرة للشغب والفوضى في الأحداث الأخيرة في هذه المدینة".

وقال جهاز استخبارات الحرس، في بيان: "تمّ تحدید هویة 18 من العناصر الرئيسية والمنظّمين لأعمال الشغب الأخيرة في هذه المدینة واعتقالهم، وذلك من خلال المراقبة والعمليات الاستخباراتية التي قامت بها قوات الاستخبارات الإيرانية".

أضاف البیان: "لعب الأفراد الذين تمّ القبض عليهم دورًا في إنشاء وتوجيه التجمّعات غير القانونية، وتدمير الممتلكات العامة، والإخلال بالنظام العام".

وأكّد "استمرار عملية تحديد هویة العناصر المؤثّرة في أعمال الشغب الأخيرة والتعامل معها بالتنسيق مع السلطات القضائية"، مشيرًا إلى أنّ "قضايا وملفّات المتهمين أُحيلت إلى النظام القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية".

الكلمات المفتاحية