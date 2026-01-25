كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بالصور| سلسلة غارات صهيونية استهدفت منطقتَي الجبور وكسارة العروش ووادي برغز

2026-01-25 23:06
شنّ الطيران الحربي الصهيوني، مساء الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026، 14 غارة جوية بالصواريخ الثقيلة خلال 3 جولات استهدفت 10 منها مرتفعات ميدون والجبور وغارتَين وادي برغز وغارتَين "كسارة العروش" بين مرتفعات الريحان واللويزة في جنوب لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسيادته مواطنيه. 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد نفذ العدو الصهيوني سلسلة اعتداءات استهدفت جنوب لبنان والبقاع، ما أسفر عن ارتقاء شهيدَين وإصابة 6 مواطنين بجراح، إضافة إلى خرق الطيران المسيّر الأجواء اللبنانية وإلقاء قنابل في بلدات حدودية.

وكان قد شّن الطيران الحربي الصهيوني غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتَي خربة سلم وكفردونين في قضاء بنت جبيل، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأعقب ذلك بوقت قصير استشهاد مواطن جرّاء غارة من مُسيَّرة صهيونية استهدفت سيارة على طريق باريش - معروب في قضاء صور.

هذا، وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ غارة للعدو على منطقة الشعرة في بلدة جنتا قضاء بعلبك، أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

