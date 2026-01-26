كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مسؤول إيراني: سياسات ترامب تهدد العالم
2026-01-26 10:10
أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حميد رضا حاجي بابائي أن "إيران قادرة بدعم من الشعب على احباط أي تدخل أجنبي"، مشيرًا إلى أنّ "قوة الجمهورية الإسلامية تنبع من ثلاثة عناصر وهي حضور الشعب الشامل، وحضارة تمتد آلاف السنين، والإسلام المحمدي الأصيل".

وخلال لقائه برئيس كريانغكراي سيريراك، نائب رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوفد البرلماني التايلاندي، أمس الأحد 25 كانون الثاني 2026، أشار بابائي إلى أن "ترامب يسعى إلى هيمنة جديدة في العالم يعتبر نفسه فيها معيارًا لجميع القوانين"، معتبرًا أنّ "السيطرة على موارد الدول الأخرى، والتعرض لأوروبا وفنزويلا، وقتل المدنيين في غزة، نوعًا من اللامبالاة السياسية",

وأردف: "لقد أدى فشل الولايات المتحدة المستمر في الالتزام بالمعايير إلى ظهور نوع من الفاشية التي تُهدد العالم"، مؤكّدًا أنّ "إيران قادرة بدعم من الشعب على احباط أي تدخل أجنبي ، وقوة الجمهورية الإسلامية هي نتاج ثلاثة أركان وهي حضور الشعب الشامل، وحضارة تمتد آلاف السنين، والإسلام المحمدي الأصيل، هذه الأركان هي التي دفعت الأعداء إلى التراجع في حرب الأيام الاثني عشر، وإلى قبول الهزيمة في الفتنة الإرهابية الأخيرة التي نُفذت بتوجيه مباشر من ترامب. نتوقع أن تتخذ 44 دولة آسيوية، في الجمعية العامة (التي تنعقد اليوم)، موقفًا حازمًا ضد هذه التجاوزات الدولية والتحركات أحادية المحور".

بدوره أشار نائب رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي، في معرض حديثه عن العلاقات الودية العريقة بين البلدين، إلى المتابعة الدقيقة للتطورات في إيران، قائلاً: "نتابع الأخبار المتعلقة بإيران بقلق، ونؤمن بأن العلاقات الدولية يجب أن تقوم على احترام السيادة الوطنية للدول، وتؤكد تايلاند على الحل السلمي للقضايا عبر الحوار والالتزام بميثاق حقوق الإنسان، بما يضمن أقل قدر من الضرر للشعوب".

وأضاف: "إيران بلد ذو تاريخ استثنائي، ونحن ندرك أن التطورات الأخيرة والمشاكل التي نشأت هي نتيجة تدخل دول أخرى، وتوجد مشاكل مماثلة في جنوب تايلاند بسبب التدخل الأجنبي. نحن على دراية بما حدث في إيران، لكننا نؤمن بأن إيران دولة مستقلة، وأن الحكم فيها يجب أن يكون منوطًا بالشعب الإيراني وحده".
 

