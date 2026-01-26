زار رئيس الحكومة نواف سلام مدينة طرابلس، حيث تفقد موقع المبنى المنهار في القبة، ثم انتقل لعيادة الجرحى في مستشفيات طرابلس، وعقد اجتماعًا في سراي طرابلس، ضم المحافظ بالانابة إيمان الرافعي، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية.

ومن مكان انهيار المبنى في منطقة القبة، قال سلام: "جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها، وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السرايا الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة".

وكان الرئيس سلام قد التقى الفرق الإغاثية التي تواصل أعمال رفع الأنقاض في منطقة القبة، وحيّا جهودها المبذولة في ظروف بالغة الصعوبة.

كما اطّلع من مسؤول الدفاع المدني في طرابلس واصف كريمة على الإجراءات المتّخذة وآخر المعطيات المتعلّقة بعملية البحث والإنقاذ، وأجرى اتصالًا من الموقع مع مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش.

وفي السياق، كتب سلام على منصة "إكس": "جئت اليوم إلى طرابلس للتأكيد أن الفيحاء ليست وحدها، فأحببت إجراء معاينة ميدانية قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السرايا الحكومي، لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة، كما قمت بزيارة الناجين في المستشفيات للإطمئنان الى صحتهم، وكان قلبي على الجنوب أيضًا الذي يتعرض لغارات متواصلة، وأنا سأقوم قريبًا بزيارة اهلنا فيه للإعلان عن مجموعة من المشاريع لإعادة الأعمار التي سنبدأ بتنفيذها في اسرع وقت من ضمن قرض البنك الدولي".

