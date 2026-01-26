من بين الركام والمنازل المدمّرة، تفقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة الأماكن السكنية التي طالها العدوان "الإسرائيلي" في قناريت، والغازية، بحضور رئيس بلدية الغازية، الدكتور حسن غدار، وعدد من كوادر حزب الله، مستمعًا إلى معاناة الأهالي، ومطلعًا على حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

كما تفقد حمادة الفرق العاملة في إزالة ورفع الركام من العمل الإجتماعي لحزب الله وكشافة الإمام المهدي (عج)، مثنيًا على جهودهم المخلصة تجاه أهلهم.

وخلال الجولة، عبّر حمادة عن تقديره لصمود الناس وثباتهم رغم الظروف القاسية، مؤكدًا أن هذا الصمود يشكّل ردًا عمليًا على الاعتداءات ومحاولات كسر إرادة الأهالي.

وشدد حمادة على أن العدو الصهيوني لن يستطيع قتل الفرح فينا.

وتأتي هذه الجولة في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية"، لتؤكد مجددًا وحدة الموقف إلى جانب الأهالي المتضرّرين، وتمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرامة، وسط مشهد عنوانه الصمود رغم الدمار.





