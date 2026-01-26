رأى مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريا أن تصعيد الاعتداءات الصهيونية، ومحاولة الإدارة الأميركية الغاء لجنة الميكانيزم، والدفع باتّجاه اجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، باشراف أميركي يهدفان إلى اخضاع لبنان واستسلامه للشروط "الإسرائيلية" وصولًا إلى التطبيع، وأيضًا إلى ضرب الوحدة الوطنية وتجريد لبنان من عناصر قوته وفي مقدمها المقاومة وسلاحها.

كلام ريا جاء خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في بلدة بيت شاما، في دارة الأستاذ نبيل الدروبي حضره فعاليات اجتماعية ثقافية وتربوية.

وشدد ريا على أن المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة، وهي قوية بالتفاف بيئتها حول قيادتها وخطها الهادف إلى تحقيق حياة العزو والكرامة لأهلها، وحفظ دماء الشهداء وما حققته من انتصارات على مدى 40 عامًا.

وقال: "وسط ما نشاهده ونسمعه من حشد للسفن الحربية الأميركية والمدمرات وسلاح الطيران في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان الاستعداد لضرب إيران، فإن الهدف الأميركي المعلن هو ضرب إيران، ولكن الهدف الحقيقي والفعلي هو اخضاع المنطقة باكملها وتلزيم "إسرائيل" إدارة بلدان الشرق الأوسط، ونهب ثرواتها، وتفتيت المنطقة، وإغراقها في حروب أهلية".

وتابع: "أما في ما يتعلق بلبنان فهناك فريق داخل مؤسسات السلطة وبين القوى السياسية يعتقد أن ضربة إيران ستسهل القضاء على حزب الله"، مؤكدًا "أن هذا الفريق يعيش في وهم ما بعده وهم".

