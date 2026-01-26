كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تقرير آثار الحرب على المستوطنين: تزايد مشاعر الاكتئاب والمخاوف من الهجمات

لبنان

ريا: العدو
لبنان

ريا: العدو "الإسرائيلي" والأميركي يريد تجريد لبنان من عناصر قوته

2026-01-26 13:25
41

رأى مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريا أن تصعيد الاعتداءات الصهيونية، ومحاولة الإدارة الأميركية الغاء لجنة الميكانيزم، والدفع باتّجاه اجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، باشراف أميركي يهدفان إلى اخضاع لبنان واستسلامه للشروط "الإسرائيلية" وصولًا إلى التطبيع، وأيضًا إلى ضرب الوحدة الوطنية وتجريد لبنان من عناصر قوته وفي مقدمها المقاومة وسلاحها.

كلام ريا جاء خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في بلدة بيت شاما، في دارة الأستاذ نبيل الدروبي حضره فعاليات اجتماعية ثقافية وتربوية.

 وشدد ريا على أن المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة، وهي قوية بالتفاف بيئتها حول قيادتها وخطها الهادف إلى تحقيق حياة العزو والكرامة لأهلها، وحفظ دماء الشهداء وما حققته من انتصارات على مدى 40 عامًا.

وقال: "وسط ما نشاهده ونسمعه من حشد للسفن الحربية الأميركية والمدمرات وسلاح الطيران في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان الاستعداد لضرب إيران، فإن الهدف الأميركي المعلن هو ضرب إيران، ولكن الهدف الحقيقي والفعلي هو اخضاع المنطقة باكملها وتلزيم "إسرائيل" إدارة بلدان الشرق الأوسط، ونهب ثرواتها، وتفتيت المنطقة، وإغراقها في حروب أهلية". 

وتابع: "أما في ما يتعلق بلبنان فهناك فريق داخل مؤسسات السلطة وبين القوى السياسية يعتقد أن ضربة إيران ستسهل القضاء على حزب الله"، مؤكدًا "أن هذا الفريق يعيش في وهم ما بعده وهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
ريا: العدو
ريا: العدو "الإسرائيلي" والأميركي يريد تجريد لبنان من عناصر قوته
لبنان منذ 44 دقيقة
حمادة تفقد الأماكن السكنية المستهدفة في قناريت والغازية
حمادة تفقد الأماكن السكنية المستهدفة في قناريت والغازية
لبنان منذ ساعتين
بعد تفقّده المبنى المنهار في القبة.. سلام يعِد الجنوبيين بزيارتهم
بعد تفقّده المبنى المنهار في القبة.. سلام يعِد الجنوبيين بزيارتهم
لبنان منذ 3 ساعات
الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الخروق
الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الخروق "الإسرائيليّة"
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ريا: العدو
ريا: العدو "الإسرائيلي" والأميركي يريد تجريد لبنان من عناصر قوته
لبنان منذ 44 دقيقة
حمادة تفقد الأماكن السكنية المستهدفة في قناريت والغازية
حمادة تفقد الأماكن السكنية المستهدفة في قناريت والغازية
لبنان منذ ساعتين
بعد تفقّده المبنى المنهار في القبة.. سلام يعِد الجنوبيين بزيارتهم
بعد تفقّده المبنى المنهار في القبة.. سلام يعِد الجنوبيين بزيارتهم
لبنان منذ 3 ساعات
لماذا تتجنب المقاومة فخ الاستدراج الصهيوني؟
لماذا تتجنب المقاومة فخ الاستدراج الصهيوني؟
مقالات منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة