نشرت دائرة الإحصاء المركزية في كيان العدو اليوم تقرير "ملامح المجتمع" لعام 2024، الذي يستعرض الجوانب الاجتماعية-الاقتصادية للسكان في الأراضي المحتلة، ويركّز على أوضاع العدو بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المهّجرون من مستوطنات الشمال

بحسب التقرير الذي نشره موقع "يديعوت أحرونوت"، بلغ إجمالي عدد المُهجّرين في نهاية عام 2023 نحو 128.6 ألف شخص، وانخفض في نهاية عام 2024 إلى 67.4 ألفًا.

في نهاية 2023 كان هناك 51.5 ألف مُهجَّر من المستوطنات الملاصقة للسياج على حدود غزة، و76.8 ألفًا من بلدات نطاق حدود غزة الموسّع. أمّا في عام 2024، فقد اقتصر المُهجّرون من حدود غزة على المستوطنات الملاصقة للسياج فقط، وبلغ عددهم نحو 4.4 آلاف.

في نهاية عام 2023 كان يقيم نحو 504.8 آلاف نسمة في مستوطنات تقع على مسافة تصل إلى 15 كيلومترًا من الحدود مع لبنان. ومن بينهم، كان 51.9 ألفًا من المُهجّرين، منهم 49.5 ألف مُهجَّر من مستوطنات تقع على مسافة حتى 5 كيلومترات من الحدود. وفي عام 2024 بلغ عدد المُهجّرين من حدود لبنان نحو 63.1 ألفًا، وجميعهم من مستوطنات تقع على مسافة حتى 5 كيلومترات من الحدود.

وفي نهاية عام 2023 كان هناك 49.5 ألف مُهجَّر من مستوطنات تقع على مسافة حتى 5 كيلومترات من حدود لبنان، و2.3 ألفًا من مستوطنات تقع على مسافة بين 5 و15 كيلومترًا. أمّا في عام 2024 فكان جميع المُهجّرين من حدود لبنان من مستوطنات تقع على مسافة حتى 5 كيلومترات، وبلغ عددهم نحو 63.1 ألفًا.

وفي نهاية عام 2023 جرى استيعاب أكثر من 134 ألف مُهجَّر في مستوطنات ليست مستوطنات سكنهم الأصلية. وقد استقبلت "إيلات" العدد الأكبر من المُهجّرين بنحو 19 ألفًا، تلتها "تل أبيب" - يافا بنحو 15 ألف مُهجَّر، ثم القدس بنحو 14 ألفًا.

الإعاقات وسوق العمل

في الربع الرابع من عام 2023، مع اندلاع الحرب، طرأت زيادة كبيرة في نسبة المتغيبين عن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية، إذ وصلت إلى 3.4% من إجمالي المشتغلين، أي ما يعادل 147.3 ألف شخص. ومع استمرار الحرب تراجع هذا المعدل، وفي الربع الأول من عام 2025 بلغ 0.5% من إجمالي المشتغلين، أي نحو 21.4 ألف شخص.

وبيّن التقرير أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بين مستوطني مناطق حدود غزة ارتفع من 52.9 ألفًا في عام 2023 إلى 76.7 ألفًا في عام 2024. وفي المستوطنات الملاصقة للسياج، ارتفع العدد من 8.4 آلاف إلى 22.5 ألفًا.

وسُجِّلت زيادة حادة بشكل خاص في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في المستوطنات الملاصقة للسياج على حدود غزة، من 1.6 ألف في عام 2023 إلى نحو 8.6 آلاف في عام 2024. وفي بلدات نطاق حدود غزة الموسّع ارتفع العدد من 9.5 آلاف إلى 21.3 ألفًا.

أما بين سكان المستوطنات الواقعة على مسافة حتى 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان، فقد ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 12.7 ألفًا في عام 2023 إلى 13.4 ألفًا في عام 2024. وبين سكان المستوطنات الواقعة على مسافة حتى 15 كيلومترًا من حدود لبنان، ارتفع العدد من 68.9 ألفًا إلى 74.8 ألفًا.

وبالتوازي، سُجِّلت زيادات كبيرة في أعداد جرحى جيش الاحتلال من ذوي الإصابات النفسية، إذ ارتفع العدد من 13.6 ألفًا في عام 2023 إلى 16.1 ألفًا في عام 2024، بزيادة قدرها 18.1%.

الاكتئاب الى ارتفاع كبير

وفق التقرير أيضًا، يظهر أن نسبة من يشعرون بالضغط النفسي في عموم المستوطنين ارتفعت من 58.2% في عام 2023 إلى 67.9% في عام 2024. وبين سكان المستوطنات الواقعة على مسافة حتى 15 كيلومترًا من الحدود مع لبنان ارتفعت النسبة من 62.7% إلى 75.6%، وفي مستوطنات نطاق حدود غزة الموسّع من 58.9% إلى 66.3%.

الثقة بمؤسسات الحكم

تراجعت الثقة بالحكومة من 26.9% إلى 24.6%. وهي أدنى نسب تُسجَّل منذ عام 2015.

الأمن الشخصي

هذا وأفاد 33.6% من المستوطنين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر في عام 2024 بأنهم يخشون من وقوع هجمات في منطقة سكنهم. وسُجِّلت نسب أعلى في المستوطنات الواقعة على مسافة حتى 15 كيلومترًا من الحدود مع لبنان وفي مستوطنات حدود غزة، حيث بلغت 38.1% و55.1% على التوالي.

الهجرة

التقرير أوضح أن 79.9 ألف "إسرائيلي" هاجر خلال فترة الحرب بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024 ، مقارنة بـ74.6 ألفًا في الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وسبتمبر/أيلول 2023، أي بزيادة قدرها 6.9%. في المقابل، بلغ عدد "الإسرائيليين" الذين عادوا خلال هذه الفترة 19.9 ألفًا، مقارنة بـ24.8 ألفًا في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 19.8%.

