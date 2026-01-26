لبنان
اللقاء التضامني الجماهيري الكبير مع إيران والإمام الخامنئي في مجمع سيد الشهداء (ع)
17:06 |الشيخ قاسم: لا تهددونا بالموت فهو ليس بيدكم بل بيد الله تعالى ولكن الكرامة والعزة بيدنا لن نتخلى عنها فهي مسؤولية
17:06 |الشيخ قاسم: أحيي الجمهورية الاسلامية وأقول للشعب الإيراني أنتم درة التاج نحن معكم وأنتم معنا
17:04 |الشيخ قاسم: السلام بالقوة يعني الطغيان والاستعمار بالقوة والإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة تعني الوحشية والإجرام بشراكة الغرب
16:49 |الشيخ قاسم: أراد الأعداء اسقاط إيران من الداخل عبر الوضع الاقتصادي فدسّوا في التظاهرات المخربين الذين استهدفوا القوات الأمنية والشعب وحرقوا المساجد والسيارات والمراكز
16:48 |الشيخ قاسم: إيران صمدت في حرب الـ12 يومًا واستطاعت تحت قيادة الإمام الخامنئي إفشال مشاريع أميركا و"إسرائيل"
16:46 |الشيخ قاسم: الجمهورية الإسلامة منذ العام 1979 وأميركا تواجهها لأنها لا تتحمل أن يكون هناك بلد حر ومستقل يكون مرجعًا لمسلمي ومستضعفي العالم
16:46 |الشيخ قاسم: أقامت أميركا حربًا على إيران بواسطة العراق لمدة 8 سنوات واستخدمت كافة أنواع الأسلحة ودفعوا الملايين لاسقاط إيران وفشلوا
16:45 |الشيخ قاسم: من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات لأن المساس بالإمام الخامنئي هو اغتيال للاستقرار وللوضع في المنطقة والعالم بسبب انتشار مؤيدي ومحبي الولي الفقيه
16:45 |الشيخ قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديدًا لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسبًا للتصدي له
16:44 |الشيخ قاسم: عندما يهدد ترامب الإمام الخامنئي فهو يهدد عشرات الملايين الذين يتبعون هذا القائد
16:39 |الشيخ قاسم: الإمام الخامنئي بالنسبة إلينا هو الولي الفقيه المتصدي والذي يتحمل المسؤولية خلال فترة غيبة الإمام المهدي (عج) وهو نائب الإمام المعصوم
16:35 |الشيخ قاسم: أبارك للمسلمين جميعًا بشهر شعبان وهو شهر رسول الله وشهر ولادة الأئمة والممهد لشهر رمضان المبارك
16:32 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال اللقاء الجماهيري الكبير تضامنًا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتنديدًا بالإساءة للإمام الخامنئي في مجمع سيّد الشهداء (ع)
16:20 |الشيخ حمود: إيران لا تستهدف لأنها شيعية بل لأنها تقوم بالواجب القرآني الذي خانته الدول العربية والإسلامية
16:14 |بدء كلمة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود خلال اللقاء الجماهيري الكبير تضامنًا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتنديدًا بالإساءة للإمام الخامنئي في مجمع سيّد الشهداء (ع)
16:12 |بنات: مخطط العدوان على إيران يليه عدوان علينا سيسعى العدو من خلاله لاجتياح لبنان ونعلن أن المقاومة ومن ضمنها الحزب السوري القومة الاجتماعي جاهزة للدفاع عن لبنان
16:10 |بنات: الإمام الخامنئي أثبت أن القوة ليست فقط بالقدرات العسكرية بل بالصمود ورفض الاملاءات وهو استطاع أن يجعل من إيران قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها
16:09 |بنات: إيران عرضت على لبنان المساعدة في أحلك ظروفه ومن حقنا أن نسأل لماذا رفضت تلك العروض؟ وهل هذا الرفض جاء رضوخًا للخارج؟
16:09 |بنات: أي اعتداء على إيران هو اعتداء على استقرار المنطقة بأسرها واشعالا لحروب تخدم المشروع الصهيوني
16:08 |بنات: إيران كانت ولا تزال إلى جانب شعوب منطقتنا في دحر الإرهاب وقدّمت وما زالت تقدم الدعم السياسي والعسكري والمعنوي
16:07 |بنات: ضرب استقرار الدول عبر التجويع والتحريض كما جرى في إيران هو جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان
16:05 |بنات: ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حصار خانق وعقوبات اقتصادية هو حلقة واضحة في مشروع استعماري قديم جديد يستهدف الدول التي ترفض الخضوع
16:04 |بدء كلمة رئيس الحزب القومي الاجتماعي ربيع بنات ممثلًا الأحزاب والقوى الوطنية خلال اللقاء الجماهيري الكبير تضامنًا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتنديدًا بالإساءة للإمام الخامنئي في مجمع سيّد الشهداء (ع)
16:03 |الشيخ المصري: استهداف الإمام الخامنئي هو استهداف لبيضة الإسلام ولأي رأي حر وعليه فإننا نعتبر أن استهداف إيران بقيادتها الحكيمة يرمي إلى أحادية قطبية على حساب المؤسسات الدولية
16:03 |الشيخ المصري: حركة أمل بقيادتها ومجاهديها تحيي الأمين على إرث ثورة الإمام الخميني سماحة الإمام الخامنئي ولحراس الجمهورية وللشعب الإيراني
16:00 |الشيخ المصري: إيران الإسلام منذ 1979 وإلى يومنا هذا لا تزال تقف إلى جانب المستضعفين في الأرض وخاصة إلى جانب فلسطين ولبنان ومقاومته وترفض العداون عليه من قبل "إسرائيل"
15:59 |الشيخ المصري: نقف مع الإمام الخامنئي ومراجعنا العظام ومنددين بالتهديدات التي تطلقها أم الإرهاب في العالم ومن ورائها "إسرائيل" للاعتداء على هذه القامة الفكرية والفقهية
15:59 |الشيخ المصري: المس بالمرجعيات الدينية مسلمة كانت أو مسيحية هو اعتداء صارخ على القيم الدينية والمثل الأخلاقية العليا
15:57 |الشيخ المصري: من ضاحية الشرفاء والمجاهدين نقف متضامنين مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية مؤيدين مواقفها الثابتة إلى جانب المستضعفين في العالم وإلى جانب قوى الخير بوجه قوى الشر والاستعمار
15:56 |بدء كلمة الشيخ حسن المصري ممثلًا حركة أمل خلال اللقاء الجماهيري الكبير تضامنًا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتنديدًا بالإساءة للإمام الخامنئي في مجمع سيّد الشهداء (ع)
15:55 |الشيخ الخطيب: قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكرر موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في معركة الأحزاب حين نزل الإيمان كله إلى الشرك كلّه
15:53 |الشيخ الخطيب: نعتبر منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت هو ضمن مسار قطع العلاقات بين الشعبين اللبناني والإيراني وهذا عمل عدائي ونكران للجميل الذي قدمته إيران للبنان في مواجهة العدوان على لبنان
15:53 |الشيخ الخطيب: الدعم الذي قدمته إيران للبنان أسهم في تحرير أرضه من رجس الاحتلال إضافة إلى ما قدمته من استعداد لتقديم العون في مختلف أنواع المجالات
15:51 |الشيخ الخطيب: على رأس الولايات المتحدة من لا يقدَّر الأمور ولا يدرك عواقبها على العالم أجمع ولذلك نوجه النداء لكل القيادات في العالم وبالأخص إلى بابا الفاتيكان والشعب الأميركي الذين يورطهم قاداتهم في حروب الكيان الصهيوني
15:49 |الشيخ الخطيب: نحذّر أميركا من تنفيذ تهديداتها بالمس بالإمام الخامنئي لأن ذلك يعني حربًا دينية ضد الإسلام والمسلمين بالأخص ضد الطائفة الشيعية
15:49 |الشيخ الخطيب: الإمام الخامنئي لا يمثل قيادة سياسية لإيران فحسب بل هو أحد مراجعنا الكبار لدى المسلمين جميعًا
15:47 |الشيخ الخطيب: أميركا لم تستطع إخضاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسها الإمام الخامنئي الذي يتبع منهج محمد وآل محمد ولا يعطي الأعداء إعطاء الذليل
15:45 |الشيخ الخطيب: أميركا تنتهك القوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط للاستيلاء على مقدرات العالم وثرواته وتريد إخضاعه لإرادتها
15:44 |الشيخ الخطيب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل بالنسبة لي قوة الحق في وجه حق القوة التي تمثلها قوى الطغيان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية
15:43 |الشيخ الخطيب: عشت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونهلت العلم فيها وكان ذلك في بدايات ثورتها العظيمة بقيادة الإمام الخميني وعايشت فترة الإمام الخامنئي وأنا فخور بأنني عشت في زمن هذين الإمامين العظيمين
15:39 |بدء كلمة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب خلال اللقاء الجماهيري الكبير تضامنًا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتنديدًا بالإساءة للإمام الخامنئي في مجمع سيّد الشهداء (ع)
15:33 |انطلاق اللقاء الجماهيري الكبير تضامنًا مع الجمهورية الاسلامية قيادةً وشعبًا وتنديدًا بالإساءة للإمام الخامنئي في مجمع سيّد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية