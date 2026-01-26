ضمن اللقاءات والاجتماعات الدورية بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل والعمل البلدي المركزي ‏في حزب الله، عقد اجتماع بين المكتبيْن هو الأول للعام 2026، في مبنى العمل البلدي في حارة حريك. ‏

الاجتماع حضره عن الحركة مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والأقاليم ‏الخمسة، وعن حزب الله حضره مسؤول ملف العمل البلدي المركزي د. محمد بشير وأعضاء المكتب ومديرو المناطق، وناقش المجتمعون عدة أمور وملفات تُعنى بالشأن البلدي والاختياري والتنموي في البلديات والاتحادات.

ورحب المجتمعون في بيان باستكمال انتخابات روابط المختارين في كلّ لبنان، مشددين على دور المختار، الفاعل في القرى ‏والبلدات والمدن ولا سيما في استحقاق الانتخابات النيابية المُقبل من هذا العام.‏

وناقش المجتمعون قانون النفايات الجديد وتفاصيله القانونية والإدارية والمالية، وهو استحقاق يفرض على البلديات ‏والاتحادات تحديات كبيرة خصوصًا لجهة تأمين الموارد المالية اللازمة لحين تنفيذ القانون، وقد أبدى المجتمعون ضرورة ‏تكثيف الجهود من الطرفيْن والتواصل مع جميع الجهات المعنية لمساعدة البلديات والاتحادات في مواجهة هذا الاستحقاق ‏الحساس.‏

وفي ملف مستحقات البلديات، شكر المجتمعون وزارات المال والداخلية والاتّصالات على إنجاز ملف عائدات الهاتف ‏الخلوي للعام 2024، وتحويل الأموال إلى حسابات البلديات واتحادات البلديات، مطالبين بصرف المبالغ في أوقاتها وعدم ‏التأخير فيها، ورفع قيمة هذه المستحقات ولا سيما من مخصصات الهاتف نظرًا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها ‏البلديات.‏

وطالب المجتمعون الحكومة والمعنيين بضرورة الاهتمام بملف ترميم ما خلفه العدوان "الإسرائيلي" على لبنان وإعادة ‏الإعمار ووضعه على سكك التنفيذ والنظر إلى آلاف العائلات التي لا تزال نازحة ومهجرة عن قراها وبلداتها ولا سيما قرى ‏المواجهة الأمامية ودفع بدلات الإيواء للأماكن المستأجرة. ‏

واستنكر المجتمعون الاعتداءات والاستهدافات التي تطاول رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمختارين والعمال ‏والموظفين في الاتحادات والبلديات في القرى والبلدات وخصوصًا الجنوبية، والذين يستشهدون يوميًا في أثناء تأدية عملهم ‏وواجبهم الوطني، مطالبين وزارة الداخلية والحكومة وكلّ المعنيين برفع شكوى إلى المحافل الدولية، لإدانة "إسرائيل" على ‏جرائمها بحق أشخاص مدنيين منتخبين يمارسون دورهم البلدي التنموي ومساعدة الأهالي في الإغاثة والعودة إلى بيوتهم.‏

وأشاد المجتمعون بالدور الفاعل الذي قامت به جمعية إرشاد في تنظيم ورشة العمل التدريبية للمخاتير التي أُقيمت في ‏مجمع نبيه بري الثقافي - الرادار، مؤكدين أهمية هذه الورش التدريبية في تعزيز قدرات المخاتير ورفع مستوى الكفاءة ‏المهنية لديهم. كما نوّهوا بمدى الفعالية العملية التي حققتها هذه الورشة، وانعكاسها الإيجابي على تطوير الأداء في العمل ‏البلدي والاختياري، مشدّدين على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات النوعية، لما لها من أثر مُباشر في خدمة ‏الشأن العام المحلي.‏

وفي الخِتام، شدّد المجتمعون على أهمية استمرار هذه اللقاءات والاجتماعات، مواكبةً لمختلف الاستحقاقات والملفات المتصلة ‏بالشأن البلدي والاختياري.‏

