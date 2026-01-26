أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، أنّ "الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني، وهدفهما وطمعهما هو نفط وغاز وموارد وثروات هذا الشعب".

وأشار بزشكيان، خلال اجتماع لتكريم المسهمين في بناء المدارس في إيران، إلى أنّ "أحد المجالات الرئيسة التي ركّز العدو عليها لضرب البلاد هو معيشة الناس"، مبيّنًا أنّ "ما حدث كان مؤامرة موجّهة بالكامل، والهدف كان تفكيك البلاد من خلال إشعال حرب وصراع داخليّيْن".

ودعا بزشكيان المسؤولين إلى أنْ "يُسخّروا أنفسهم لخدمة هذا الشعب الأَبِي الذي قدّم الغالي والنفيس لخدمة الوطن"، قائلًا: "فلنتجاوز المشاكل في ما بيننا ونتفرّغ لخدمة الشعب والبلاد".

وتابع قوله: "إذا آمنا بالشعب ووثقنا به فلن نواجه أيّ عقبات، ولو اقتنع المواطنون بأنّنا جئنا لخدمتهم فسيعزّزون حضورهم في جميع الساحات، وستُحَلُّ بهذا الحضور الميداني المشاكل الراهنة".

وشدّد كذلك على "ضرورة توعية الشباب وحثّهم على بناء الوطن ومواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الازدهارات"، مضيفًا: "لا ينبغي لنا أنْ نقبل بأنْ يكون مستوى تعليمنا أدنى من مستوى التعليم في دول المنطقة، بل وحتى الدول الأوروبية".



