كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته

إيران

بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني وهدفهما فقط ثرواته 
إيران

بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني وهدفهما فقط ثرواته 

2026-01-26 18:34
32

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، أنّ "الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني، وهدفهما وطمعهما هو نفط وغاز وموارد وثروات هذا الشعب".

وأشار بزشكيان، خلال اجتماع لتكريم المسهمين في بناء المدارس في إيران، إلى أنّ "أحد المجالات الرئيسة التي ركّز العدو عليها لضرب البلاد هو معيشة الناس"، مبيّنًا أنّ "ما حدث كان مؤامرة موجّهة بالكامل، والهدف كان تفكيك البلاد من خلال إشعال حرب وصراع داخليّيْن".

ودعا بزشكيان المسؤولين إلى أنْ "يُسخّروا أنفسهم لخدمة هذا الشعب الأَبِي الذي قدّم الغالي والنفيس لخدمة الوطن"، قائلًا: "فلنتجاوز المشاكل في ما بيننا ونتفرّغ لخدمة الشعب والبلاد".

وتابع قوله: "إذا آمنا بالشعب ووثقنا به فلن نواجه أيّ عقبات، ولو اقتنع المواطنون بأنّنا جئنا لخدمتهم فسيعزّزون حضورهم في جميع الساحات، وستُحَلُّ بهذا الحضور الميداني المشاكل الراهنة".

وشدّد كذلك على "ضرورة توعية الشباب وحثّهم على بناء الوطن ومواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الازدهارات"، مضيفًا: "لا ينبغي لنا أنْ نقبل بأنْ يكون مستوى تعليمنا أدنى من مستوى التعليم في دول المنطقة، بل وحتى الدول الأوروبية".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية أوروبا ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني وهدفهما فقط ثرواته 
بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني وهدفهما فقط ثرواته 
إيران منذ 32 دقيقة
إيران: نواجه حربًا مركّبة وردّنا على أيّ اعتداء سيكون موجعًا
إيران: نواجه حربًا مركّبة وردّنا على أيّ اعتداء سيكون موجعًا
إيران منذ 7 ساعات
مسؤول إيراني: سياسات ترامب تهدد العالم
مسؤول إيراني: سياسات ترامب تهدد العالم
إيران منذ 8 ساعات
الصحف الإيرانية: الأميركي يريد إحداث فوضى في إيران تمهيدًا لهجوم عسكري
الصحف الإيرانية: الأميركي يريد إحداث فوضى في إيران تمهيدًا لهجوم عسكري
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني وهدفهما فقط ثرواته 
بزشكيان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تُباليان بقتل الشعب الإيراني وهدفهما فقط ثرواته 
إيران منذ 32 دقيقة
إيران: نواجه حربًا مركّبة وردّنا على أيّ اعتداء سيكون موجعًا
إيران: نواجه حربًا مركّبة وردّنا على أيّ اعتداء سيكون موجعًا
إيران منذ 7 ساعات
لماذا تتجنب المقاومة فخ الاستدراج الصهيوني؟
لماذا تتجنب المقاومة فخ الاستدراج الصهيوني؟
مقالات منذ 8 ساعات
مينيابوليس: جريمة قتل الأميركي برصاص وكالة الهجرة تتفاعل واحتجاجات تتحوّل إلى مواجهات
مينيابوليس: جريمة قتل الأميركي برصاص وكالة الهجرة تتفاعل واحتجاجات تتحوّل إلى مواجهات
عربي ودولي منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة